Die Inzidenzen im Landkreis München gehen zwar nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) weiterhin langsam nach unten. Allerdings meldet das Landratsamt am Dienstagnachmittag erneut einige Todesfälle nach einer Corona-Infektion. Demnach registrierte die Behörde seit Montag sieben weitere Verstorbene. Es handelt sich um vier Frauen im Alter von Mitte 70 bis Mitte 90 sowie drei Männer von Ende 70 bis Ende 80. Alle Patienten sind im Krankenhaus gestorben.

Unterdessen erweitern die Johanniter ihr Testangebot in Brunnthal um sogenannte Corona-Nukleinsäure-Schnelltests. In der Regel muss man auf Ergebnisse von PCR-Tests länger warten als etwa auf die Resultate von Schnelltests. Werden negative PCR-Testergebnisse verlangt, gilt es Geduld zu haben. Die Johanniter Unfallhilfe wird von Donnerstag, 24. Februar, an in ihrem Testzentrum neben dem Möbelhaus Ikea in Brunnthal sogenannte Nucleinsäure-Schnelltests anbieten, die mit PCR-Tests vergleichbar sind, jedoch schon nach 15 bis 20 Minuten ein Ergebnis liefern. "Sie eignen sich speziell für diejenigen, die auf eine Reise gehen wollen, sich rasch freitesten oder an einer Veranstaltung teilnehmen oder besonders gefährdete Personen besuchen wollen," teilt Florian Weber, Leiter der Schnelltestzenten der Johanniter im Landkreis München, mit.

Solche Tests setzt sein Team bereits im Testzentrum am Münchner Olympiapark ein. In Brunnthal können pro Stunde drei Personen auf diese Weise getestet werden. Der Test kostet 90 Euro, das Ergebnis ist nach der Coronavirus-Testverordnung in Deutschland 48 Stunden gültig. Das Testzentrum hat Montag bis Samstag von 8.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminbuchung über www.schnelltest-brunnthal.de ist zwingend nötig.