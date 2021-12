Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag mit einer zu niedrig gemeldeten Sieben-Tage-Inzidenz Verwirrung gestiftet. Der für den Landkreis München zunächst berichtete deutliche Rückgang des Werts von 314,3 am Mittwoch auf 244,5 am Donnerstag wurde noch am frühen Vormittag korrigiert. Die Inzidenz sank tatsächlich nur auf 296,6. Der Landkreis weist dennoch den niedrigsten Inzidenzwert in der Region München auf. Das Landratsamt wies die Vermutung zurück, dass es zu verspäteten Meldungen von Zahlen gekommen sein könnte.