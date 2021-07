Von Anna-Maria Salmen, Landkreis

Oft spricht man gerade in diesen Tagen mit Starkregen und Überflutungen von der kritischen Infrastruktur: Bereiche des öffentlichen Lebens, die allen Einschränkungen zum Trotz funktionieren müssen. Die Feuerwehren im Landkreis zählen dazu, sie konnten ihren Betrieb auch im Lockdown nicht einstellen - Unfälle und Brände gibt es schließlich auch in Pandemie-Zeiten. Dennoch standen die freiwilligen Helfer in den vergangenen Monaten vor großen Herausforderungen: Praktische Übungen konnten seit Herbst kaum stattfinden, erst seit Kurzem laufen die Weiterbildungen wieder.

"Wir hatten im Oktober die letzten Übungen und haben das danach komplett eingestellt", berichtet Michael Basler, Kommandant der Feuerwehr Feldkirchen. Mehr als fünf Monate lang seien lediglich Online-Seminare zu verschiedenen Themen angeboten worden. Diese seien durchaus gut angekommen, immerhin könne man so vor allem bei landkreisweiten Schulungen oft viel Zeit sparen. Die praktischen Übungen jedoch lassen sich virtuell nicht ersetzen, wie Basler sagt. Den Betrieb zu Hochphasen der Pandemie auszusetzen, war für den stellvertretenden Kommandanten der Pullacher Feuerwehr, Thomas Maranelli, eigener Aussage nach dennoch der einzig richtige Weg - was passiert wäre, wenn ein unbemerkt infiziertes Mitglied an einer Übung teilgenommen und die Kameraden angesteckt hätte, mag er sich nicht ausmalen. "Wir mussten unbedingt vermeiden, dass die Mannschaft handlungsunfähig wird", sagt Maranelli.

Haben die Feuerwehrleute das Verhalten im Ernstfall nicht verlernt, wenn sie monatelang nicht dafür proben konnten? Nein, versichert Basler: "Ein Großteil unserer Mannschaft ist auf einem sehr guten Stand, es ging schon auch ohne Übungen." Zudem sei man auch in Zeiten des Lockdowns noch zu zahlreichen Einsätzen gerufen worden, "wir konnten also viel in der Praxis üben". Ähnlich sieht es auch der Ottobrunner Kommandant Eduard Klas. Circa 95 Prozent der Einsätze seiner Mannschaft seien Routine. "Für das Tagesgeschäft braucht man nicht so sehr zu üben. Aber man muss sich auch auf Extremsituationen vorbereiten." In den Übungen würden daher meist Szenarien nachgestellt, die "immer etwas übertriebener sind als Dinge, die man schon erlebt hat" - beispielsweise ein Baustellenunfall, bei dem ein Arbeiter verschüttet wurde.

Die größte Herausforderung der Zeit ohne praktische Übungsmöglichkeiten war nach Aussage Baslers die Ausbildung der jungen Feuerwehranwärter - was erfahrene Einsatzkräfte nahezu im Schlaf beherrschen und im alltäglichen Betrieb anwenden, müssen die Jugendlichen schließlich erst lernen. Aus diesem Grund fand die Grundausbildung in den vergangenen Monaten in Pullach virtuell statt, berichtet Maranelli. Dank Videoübertragung hätten die Anwärter von zuhause aus zugeschaut, wie zwei oder drei erfahrene Feuerwehrleute im Gerätehaus die wichtigste Ausrüstung zeigten. "Das hat super funktioniert."

In Ottobrunn wurde die Aufnahme neuer Feuerwehranwärter in den vergangenen Monaten reduziert, wie Kommandant Klas erzählt. "Wir konnten ja keine große Jugendgruppe eröffnen." Die Jugendarbeit sei während der Pandemie eingeschlafen und müsse jetzt erst wieder allmählich aufgebaut werden. Für Klas ist dieser Aspekt der Feuerwehr besonders wichtig: "Wir sind eine starke Feuerwehr, weil wir eine starke Jugend haben. Die sind der Quell des Nachwuchses."

Seit einigen Wochen können die Feuerwehren wieder praktisch üben - unter Auflagen, mit Abstand, Masken und Hygienekonzept. Auch die Jugendausbildung läuft wieder. Der Betrieb startete sowohl bei Anwärtern als auch bei Erfahrenen zunächst in Kleingruppen, wie die Kommandanten berichten. Maximal neun Personen dürfen sich in Ottobrunn laut Klas seit Juni wieder gemeinsam auf den Ernstfall vorbereiten. "Große Übungen mit 50 Mann oder mehr, wie wir sie früher gemacht haben, wird es aber lange noch nicht geben." In Pullach geht man Maranelli zufolge ähnlich mit der Situation um. Die Mitglieder seien zudem stark sensibilisiert, "wenn jemand mal einen Schnupfen hat oder sich krank fühlt, bleibt er daheim".

Was nach wie vor unter den Einschränkungen durch die Pandemie leidet, ist das soziale Leben in der Feuerwehr. Nach einer Übung oder einem Einsatz mit den Kameraden reden, sich am Abend mit einem Bier im Gerätehaus zusammensetzen - all das ist noch immer kaum möglich. Besonders für die Jugend sei diese Situation schwierig, sagt Basler. Die erfahrenen Feuerwehrleute seien immerhin durch die regelmäßigen Einsätze noch in Kontakt. Für die Jüngeren, die noch nicht ausrücken dürften, seien hingegen informelle Treffen wichtig, um in die Gemeinschaft hineinzufinden. Wie der Ottobrunner Kommandant Klas hinzufügt, sind nicht nur die Feuerwehrmitglieder selbst von den Einschränkungen betroffen. "Die Vereinstätigkeiten fallen komplett weg. Das tut weh, auch der Bevölkerung." Schließlich würden die Feuerwehren auch das Ortsleben bereichern, sei es durch Feste im Gerätehaus oder durch Teilnahme an Veranstaltungen der Gemeinden und Vereine.

Auch wenn sich abzeichnet, dass allmählich immer mehr Normalität möglich ist, möchten die Freiwilligen Feuerwehren wachsam bleiben. "Die Masken werden wir noch relativ lange beibehalten", kündigt Basler an. Sein Pullacher Kollege Maranelli stimmt ihm zu: "Je sicherer man sich fühlt, desto schneller wird man nachlässig. Auch jetzt wäre eine Einschleppung noch fatal." Einen Lichtblick haben die Kommandanten: Die Impfquote ist bei vielen Feuerwehren im Landkreis sehr hoch. Sie sind daher eigenen Angaben zufolge zuversichtlich, dass bald auch die Geselligkeit in den Gerätehäusern wieder zurückkehren kann.