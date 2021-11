Trotz regelmäßiger Tests in den Klassenzimmern gibt es keine Übersicht über die Infektionslage an Schulen.

Von Iris Hilberth, Landkreis

An den Schulen in Bayern sind schon vor den Herbstferien so viele Corona-Fälle aufgetreten, dass die Staatsregierung am Mittwoch wieder eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern von kommender Woche an angeordnet hat. Auch im Landkreis München hat das Virus in diesem Herbst bereits zahlreiche Kinder und Jugendliche erwischt. Wie viele Schulen dadurch aktuell von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, weiß im Landratsamt aber offenbar keiner so genau.

Die auf der Webseite der Behörde täglich verkündeten Zahlen stimmen jedenfalls nicht mit der Wirklichkeit überein. Das gibt das Landratsamt auch zu. Eine Sprecherin teilt dazu mit: "Die auf der Website veröffentlichte Liste kann, wie dort auch beschrieben, lediglich einen groben Eindruck über Quarantänemaßnahmen an Schulen und Kitas geben. Sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann diesen auch gar nicht haben." Höchste Priorität habe stets die Fallklärung und Information der Betroffenen.

Eine ganze Klasse in Quarantäne - doch in der Statistik taucht sie nicht auf

Eine Mutter aus Ottobrunn ist daher mit ihrer Verwunderung über die dort aufgeführten Zahlen wohl nicht alleine. Sie war darüber irritiert, dass die Grundschule ihres Kindes nie auf dieser Liste auftauchte, obwohl zunächst einzelne Schüler als Kontaktpersonen und schließlich nach mehreren positiv getesteten Kindern die gesamte Klasse in Quarantäne musste.

Mal stehen sieben Schulen mit Quarantänemaßnahmen, vorübergehend auch mal 14 auf der Homepage des Landratsamts, kurz vor den Ferien dann lediglich zwei, aktuell drei. Das klingt auf den ersten Blick überschaubar und wenig dramatisch. Ist es aber offenbar überhaupt nicht.

Das Landratsamt erklärt die Zahlen so: "Das umfasst sämtliche Schulen, an denen sich aktuell Schülerinnen und Schüler als enge Kontaktpersonen in der Mindestfrist der Quarantäne befinden." Bislang fünf Tage, seit 29. Oktober sieben Tage. Nicht erfasst sind jedoch die isolierten Infizierten selbst. Solange keine Quarantänemaßnahmen für das schulische Umfeld resultiere, werde eine Schule auch nicht auf der Webseite aufgelistet, da die reine Infektion eines Schülers oder einer Lehrkraft ohne Kontaktpersonen an sich keine Auswirkung auf den Schulbetrieb habe. "Die Infektion ist dann wie jede andere zu behandeln", so die Behörde weiter.

Das Freitesten nach fünf Tagen habe in der Praxis sehr oft dazu geführt, dass zwischen dem Nachweis einer Infektion und der Beendigung der Quarantäne für enge Kontaktpersonen an Schulen nur sehr wenig Zeit gelegen hätten, erläutert die Behördensprecherin die Diskrepanz zwischen angeordneter Quarantäne und Aufführung in der Liste. Ein großer Teil der Schüler habe die Möglichkeit des Freitestens genutzt, aber eben nicht alle. Letztere tauchen ebenfalls in der Statistik nach fünf Tagen nicht mehr auf, denn die orientiert sich an der Mindestdauer der Quarantäne. Das Landratsamt stellt aber klar: "Wer betroffen ist, wird direkt kontaktiert." Dass eine Schule nicht in der Auflistung auftauche, bedeute keineswegs, dass das Gesundheitsamt hier keine Maßnahmen zur Isolation eines Infizierten oder zur Quarantäne von Kontaktpersonen ergriffen habe.

Nach Vorgaben des Kultusministeriums sollen die Ergebnisse von PCR-Pooltests in Grund- und Förderschule am selben Tag bis 19 Uhr vorliegen. Fällt so ein Test positiv aus, müssen über Nacht die gleichzeitig genommenen Einzelproben ausgewertet werden, deren Ergebnisse bis 6 Uhr feststehen sollen, um das betroffene Kind rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn in Quarantäne zu schicken. Möglicherweise ahnen die Sitznachbarn da aber noch nicht, dass sie Kontaktpersonen sind. "Wie lange es dauert, bis alle Kontaktpersonen ermittelt sind, ist von Fall zu Fall unterschiedlich, da hier viele Faktoren mit hineinspielen", bleibt das Landratsamt vage in seiner Aussage und gibt zu: "Oft ist es so, dass Eltern und Schule die Nachricht über den positiven PCR-Befund bereits etwas früher vorliegen haben als das Gesundheitsamt."

In der Praxis würden die Schulen das Gesundheitsamt meist vorab über das Ergebnis informieren und das weitere Vorgehen besprechen. Die Schulen steuerten meist schon aktiv die weiteren Schritte, die Schüler würden entweder gleich morgens nach Hause geschickt oder informiert, bevor sie sich auf den Weg in die Schule machen. Bei positiven Schnelltests, die an weiterführenden Schulen verwendet werden, ist das anders. Hier gelten die Sitznachbarn erst nach Vorlage eines positiven PCR-Befundes, meist am nächsten Tag, als enge Kontaktperson. Erst dann könne das Gesundheitsamt tätig werden und die Quarantäne anordnen. Die Sitznachbarn bleiben also zunächst weiter im Unterricht. Künftig werden bei einem Infektionsfall in einer Klasse alle Schüler eine Woche lang jeden Schultag getestet.