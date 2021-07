Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sieht sich wegen seiner Amtsführung mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde konfrontiert. Gemeinderat Peter Paul Gantzer (SPD) hat eine solche angestrengt, weil Bukowski nach seinem Erachten gegen "Recht und Ordnung" verstoßen hat, als er auf eigene Faust einem privaten Betreiber das Bürgerhaus unentgeltlich für eine Corona-Teststelle überließ. Gantzer streicht heraus, dass diese Teststationen ein "hochlukratives Geschäft" seien. Deren Betreiber in Haar verdiene sich damit "goldene Eier" auf Kosten der Allgemeinheit.

Konkret wirft Gantzer dem Bürgermeister vor, gegen die Bayerische Gemeindeordnung und die Geschäftsordnung des Gemeinderats verstoßen zu haben. Demnach sei es Gemeinden grundsätzlich verboten, kommunale Räume ohne Gegenleistung an Private zu vergeben. Was die Gemeinde nicht dürfe, dürfe schon gar nicht der Bürgermeister aus eigener Kraft, argumentiert Gantzer. Die Geschäftsordnung verlange einen Beschluss des Gemeinderats. Auch habe Bukowski trotz Informationspflicht den Gemeinderat über den Vorgang nicht aufgeklärt. In Gantzers Augen ist eine "Schenkung auf Kosten des Gemeindehaushalts" an ein gewinnorientiertes Unternehmen auch nicht durch eine Dringlichkeit wegen der Corona-Notlage zu begründen, wie es Bukowski versuche. Zuständig wäre in solchen Fällen die Gesundheitsbehörde. Außerdem gebe es ein Testzentrum des Kreises in Haar.

Aus Gantzers Sicht ist der Betrieb der Teststelle im Bürgerhaus rechtswidrig. Er ruft Bukowski auf, rückwirkend eine Nutzungsentschädigung einzufordern und einen Mietvertrag auszuhandeln. Dem Landratsamt legt der SPD-Gemeinderat nahe, ein Dienstvergehen des Bürgermeisters festzustellen. Gantzer beklagt schließlich, dass Bukowski bei Kritik "wie eine Mimose" reagiere. Die Beschwerde sei nicht politisch motiviert. Es gehe um eine "juristisch einwandfreie Amtsführung". Der Gemeinderat befasst sich am Dienstag mit dem Thema.