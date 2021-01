Im Landkreis München gibt es einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion. Nach Angaben des Landratsamts handelt sich um einen Mann Anfang 50, der im Krankenhaus gestorben ist. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis München auf 145. Von Sonntag- bis Montagnachmittag wurden der Behörde 34 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt gibt es damit im Landkreis seit Beginn der Pandemie 9123 bestätigte Infektionsfälle, aktuell gelten 495 Personen als infiziert. Angesteckt haben sich zuletzt Personen aus nahezu allen Städten und Gemeinden des Landkreises. Mit fünf Neuinfektionen gib es die meisten neuen Fälle in Haar, wo sich das landkreisweite Testzentrum befindet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder etwas gestiegen. Sie betrug am Montag 162,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche.