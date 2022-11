Die Zahl der Menschen, die im Landkreis München seit Ausbruch der Pandemie in einem ursächlichen oder zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, hat sich auf 421 erhöht. Das Landratsamt meldete zuletzt am Dienstag eine Frau Ende 80 und am Mittwoch einen Mann Ende 90 als Todesopfer. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 83,2 Infizierten je 100 000 Einwohner.