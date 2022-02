Wegen eines Software-Fehlers kann das Landratsamt München aktuell keine verlässlichen Infektionszahlen melden. Am Sonntag gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis nur noch mit 1064,4 an nach 1288,6 am Samstag. Die Werte seien "derzeit deutlich zu niedrig", so eine Sprecherin des Landratsamts. Am Freitag hatte das RKI die Inzidenz nachträglich für Donnerstag auf 1767,3 nach oben korrigierte. Für die Stadt München gibt das RKI eine Inzidenz von 2177,1 an. Dachau, Fürstenfeldbruck und Starnberg liegen ebenfalls über der 2000er-Marke.