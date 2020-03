Durch Ausgangsbeschränkungen für ganz Bayern ändert sich auch die Erreichbarkeit des Landratsamts München: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nur noch telefonisch oder per E-Mail erreichbar, wie die Behörde mitteilt. Persönliches Vorsprechen ist nur noch in existenziellen Notlagen nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich. Unabhängig davon ist die Schwangerenkonfliktberatung unter Telefon 089/62 21-11 48 erreichbar. Alle Kunden werden gebeten, nicht mehr vorbeizukommen, sondern in nicht aufschiebbaren Fällen telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Wer bereits einen Termin vereinbart hat, wird gebeten, sich mit dem Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen. Unter www.landkreis-muenchen.de/buergerservice sind alle Dienstleistungen des Landratsamts und Ansprechpartner zu finden. Auch wenn das Landratsamt und seine Außenstellen nicht mehr geöffnet sind, gehe die Arbeit der Behörde selbstverständlich weiter, heißt es in einer Mitteilung. In den vergangenen Tagen seien die Voraussetzungen geschaffen worden, damit noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können.