Die Nachfrage nach dem Landkreispass ist im Corona-Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Das Dokument gewährt bestimmten Gruppen wie Beziehern von Sozialleistungen und Inhabern der Bayerischen Ehrenamts- oder Jugendleiterkarte Vergünstigungen, etwa beim Erwerb der Isarcard S, bei kommunalen und privaten Einrichtungen oder beim Kauf bestimmter Brillen oder Medikamente. Er wurde 2014 eingeführt.

Laut Landratsamt wurden im gesamten Kalenderjahr 2020 lediglich 4160 Anträge auf diesen Ausweis gestellt, davon 1266 in den ersten beiden Monaten, also bevor der erste Lockdown verhängt wurde. Offenbar eine eindeutige Folge der Pandemie, die das öffentliche Leben streckenweise lahmlegte. Was den Erwerb der Isarcard S angeht, ergibt sich ein unterschiedliches Bild: Bei den Beziehern von Sozialleistungen liegt die Quote derer, die verbilligte MVV-Tickets nutzten, bei satten 84 Prozent. Dagegen haben nur 10,3 Prozent der Inhaber einer Ehrenamts- oder Jugendleiterkarte den Vorteil genutzt. Bei den ebenfalls bezugsberechtigten Personen, deren Einkommen nicht mehr als 20 Prozent oberhalb der Sozialleistungen liegt, war die Nutzerquote der Ermäßigungen mit 5,3 Prozent sogar noch geringer.

Wie unterschiedlich die Kosten für den Landkreis zuletzt im Vergleich zur Zeit vor Corona waren, zeigt folgender Vergleich: Während der Landkreis alleine im November und Dezember 2019 Ausgleichszahlungen für Landkreispass-Inhaber in Höhe von 199 207,93 Euro für die Isarcard S zu bezahlen hatte, waren es für das gesamte Kalenderjahr 2020 nur 77 746,90 Euro. Allerdings musste der Landkreis von 2020 an nur noch für die Inhaber der Ehrenamtskarte und der "20-Prozent-Gruppe" einen Ausgleichsbetrag zahlen. In den ersten fünf Monaten 2021 bezahlte der Landkreis 22 779,00 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2022 kalkuliert die Verwaltung des Landkreises nun wieder mit den durchschnittlichen Verkaufszahlen vor der Corona-Pandemie aus dem Jahr 2019 und stellt 250 000 Euro in das Jahresbudget ein.