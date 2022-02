Wer eine Impfung haben will, bekommt sie. In Impfzentren gibt es viele freie Termine. Kommende Woche sind Impfaktionen in Grünwald, Kirchheim, Garching, Pullach, Gräfelfing, Aschheim, Unterföhring und Grasbrunn geplant. Ab Donnerstag, 3. März, steht laut Landratsamt der Totimpfstoff Nuvaxovid (Novavax) zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern habe die Auslieferung für Mittwoch angekündigt. Zunächst würden Termine für Impfungen mit Nuvaxovid vorrangig an diejenigen vergeben, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Näheres zu den Impfaktionen unter https://www.landkreis-muenchen.de/themen/verbraucherschutz-gesundheit/gesundheit/coronavirus/impfzentren/