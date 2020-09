Lars Brunckhorst, Landkreis

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist von Freitag auf Samstag in die Höhe geschnellt. Das Landratsamt München meldete am Samstagnachmittag im Vergleich zum Vortag 18 bestätigte Neuerkrankungen - und damit den stärksten Anstieg seit Mai. Zuletzt hatte es am 14. Mai ähnlich viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages gegeben.

Es ist das erste Mal seit Juni, dass die Kreisbehörde wieder am Wochenende aktuelle Fallzahlen veröffentlicht. Nachdem die Fallzahlen im Sommer stark rückläufig waren, wurden die Zahlen nur wochentags aktualisiert. Wegen der Zunahme des Infektionsgeschehens geht das Landratsamt nun wieder zu täglichen Meldungen auch am Wochenende über. Vergangene Woche waren an zwei Tagen hintereinander 15 Neuinfektionen bestätigt worden, am Freitag zuletzt acht.

Vier der Neuinfizierten stammen aus Planegg, drei aus Haar, zwei aus Taufkirchen und je einer aus Aschheim, Garching, Gräfelfing, Grünwald, Neuried, Ottobrunn, Pullach, Unterföhring und Unterschleißheim. Fünf der Neuerkrankten sind zwischen 5 und 14 Jahre alt, drei zwischen 15 und 34 und zehn zwischen 35 und 59. Mit den 18 neuen Erkrankungen gibt es seit Meldung des ersten Falls am 4. Februar insgesamt 1772 bestätigte Infektionsfälle im Landkreis München. Aktuell sind 116 Personen infiziert (Stand: Samstagnachmittag). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis München stieg ebenfalls deutlich auf 20,4 gegenüber Freitag (16,9). Sie gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb der vergangenen Woche neuinfiziert haben. Überschreitet die Inzidenz den Wert von 35 müssen die Behörden über Maßnahmen zur Eindämmung entscheiden.

Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 liegt im Landkreis unverändert bei 96. Insgesamt 1560 Personen gelten als statistisch genesen. Ob sie wirklich gesund sind oder unter Folgeschäden leiden, ist damit nicht ausgesagt. In der Statistik werden alle Personen, bei denen der Beginn der Quarantäne 14 Tage oder länger zurückliegt, als genesen geführt. Die tatsächliche Krankheitsdauer variiert, daher kann es in Einzelfällen sein, dass Personen auch nach Ablauf der zwei Wochen noch Symptome haben, andere Infizierte sind bereits nach wenigen Tagen wieder gesund.