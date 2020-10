Nachdem die wichtige Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis am Sonntag bereits knapp über dem Warnwert von 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern lag, ist sie am Montag auf fast 40 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) beziffert die Kennzahl für den Landkreis auf seiner Homepage mit 39,4. In der Zahl sind die 55 Neuinfektion über das vergangene Wochenende berücksichtigt. Auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bestätigte im Laufe des Montags diese Zahl (39,38). Damit rücken Einschränkungen des öffentlichen Lebens immer näher.

Nach der hohen Zahl an Neuinfektionen am vergangenen Wochenende meldet das Landratsamt zwar am Montagnachmittag erstmals wieder eine einstellige Zahl. Demnach haben in den vergangenen 24 Stunden neun weitere Personen im Landkreis München ein positives Corona-Testergebnis erhalten. Erfahrungsgemäß fallen montags die Zahlen aber immer etwas geringer aus, da am Wochenende weniger Tests vorgenommen werden. Auch sind diese neuen Fälle noch nicht in die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz eingerechnet.

Aktuell gelten 194 Personen als infiziert. Insgesamt angesteckt haben sich seit dem ersten bestätigten Fall im Februar 2286 Landkreisbürger. 1996 Patienten gelten als statistisch genesen, 96 sind in Zusammenhang mit eine Covid-19-Erkrankung gestorben. Vor allem Unterhaching (sieben neue Fälle) und Haar (acht) verzeichneten am Wochenende einen hohen Anstieg. "Mit den neuen Fällen liegen wir in unserer Gemeinde sogar über dem 50er-Wert", sagt der Unterhachinger Rathaussprecher Simon Hötzl. Schule und Kindertageseinrichtungen seien zwar aktuell nicht betroffen, aber über die Entwicklung informiert worden. Auch hat Unterhaching in seinen Kitas wieder das Gruppenprinzip eingeführt. Das bedeutet, dass Kinder ausschließlich in ihrer Gruppe bleiben und nicht mit anderen Kindern spielen dürfen. "Dadurch mussten wir zwar die Öffnungszeiten etwas reduzieren, aber das ist immer noch besser, als die Einrichtungen ganz schließen zu müssen", erläutert Hötzl die Entscheidung. Sowohl in Unterhaching als auch in Haar soll es sich bei den Neuinfektionen um Einzelfälle handeln. "Die haben offenbar nichts miteinander zu tun", sagt Hötzl. Laut der Haarer Rathaussprecherin Ute Dechent gilt das für ihre Gemeinde ebenfalls. Das Landratsamt spricht ebenfalls von einzelnen Familien, in denen teilweise mehrere Mitglieder betroffen seien, wodurch diese Häufung zustande käme. Alten- und Pflegeeinrichtungen sollen von den Neuinfektionen nicht betroffen sein.

Am Montag verzeichnete den höchsten Anstieg Unterschleißheim mit drei neuen Fällen, zwei Neuinfektionen sind in Ottobrunn dazugekommen, jeweils eine in Garching, Neubiberg, Oberschleißheim und Unterhaching. Die Betroffenen verteilen sich auf die Altersgruppen zwischen fünf und 59 Jahren. Kleinkinder und Senioren sind diesmal keine dabei. Weiterhin stehen Klassen aus zehn Schulen unter Quarantäne. Es sind keine neuen Bildungseinrichtungen hinzugekommen, sondern nur einzelne Klassen der Realschule Ismaning, der BOS Unterschleißheim und der Hachinger-Tal-Schule in Unterhaching. Kitas sind derzeit drei betroffen.