Während Experten davon ausgehen, dass die fünfte Corona-Welle durch die Omikron-Variante bereits am Anrollen ist, sinkt aktuell noch die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis München. Am Dienstag wurden nur 117 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf den neuen Tiefstand von 167,3. Noch niedriger ist die Inzidenz im Raum München nur in Fürstenfeldbruck.