Festbeleuchtung wie hier an der Bezirksstraße wird es auch heuer ganz sicher wieder geben in Unterschleißheim. Wie viel Weihnachtsmarkt möglich ist, hängt auch von den Infektionszahlen ab. Archivfoto: Robert Haas

Von Irmengard Gnau, Unterschleißheim

Es gibt noch Hoffnung für den Unterschleißheimer Christkindlmarkt. Die Stadtverwaltung hat nun ein Konzept vorgelegt, mit dem im Dezember trotz aller Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen ein wenig Weihnachtsstimmung in der einwohnerstärksten Landkreiskommune aufkommen soll. Auf mehreren "Winterinseln", verteilt über das Stadtgebiet, sollen bummelfreudige Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer in der Adventszeit Punsch schlürfen, gebrannte Mandeln knabbern oder Kunsthandwerk kaufen können.

"Wir wollen den Unterschleißheimern zeigen, dass man nicht nur in München etwas Schönes planen kann", sagte Heidi Schiedermeier, Leiterin des Sachgebiets Gewerbe und Märkte, im Hauptausschuss mit einem Seitenblick auf die Landeshauptstadt, die gegenläufig zu den zähneknirschenden Absagen vieler Kommunen in der Umgebung jüngst verkündet hatte, ihren Christkindlmarkt zeitlich und örtlich auszudehnen. Wegen der aktuellen Infektionsgefahr kann der Unterschleißheimer Markt nicht wie üblich zentral auf dem Rathausplatz stattfinden.

Stattdessen sollen die Standlbetreiber nun - so die Idee der Verwaltung - an den vier Adventswochenenden an bis zu vier geeigneten Standorten eine "Winterinsel" bilden. Pro Insel stehen maximal vier Stände, ein Ordnungsdienst kontrolliert die Mindestabstände. Ob Aufenthaltszonen möglich sind oder es Essen und Getränke nur zum Mitnehmen geben wird, prüft die Verwaltung noch. Der Hauptausschuss gab grünes Licht für weitere Planungen - allerdings unter dem Vorbehalt, die zuletzt stark gestiegenen Infektionszahlen im Auge zu haben.