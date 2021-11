Detailansicht öffnen Das geschlossene Impfzentrum in Oberhaching wird ebenso reaktiviert wie der Standort in Unterschleißheim. (Foto: Claus Schunk)

Der Landkreis München weitet seine Impfkapazitäten in den nächsten Tagen noch einmal deutlich aus: Künftig werde es im Landkreis München wieder drei stationäre Impfzentren geben, wie das Landratsamt am Dienstagabend mitteilt. Noch in dieser Woche kämen mit dem Bayerischen Roten Kreuz und der Johanniter-Unfall-Hilfe wieder zwei erfahrene Wohlfahrtsverbände zur Unterstützung an Bord. Entsprechende Aufträge seien am Dienstag an BRK und Johanniter vergeben worden.

Bereits von kommendem Samstag an könnten dann erste mobile Teams die bisherigen Impfangebote des Malteser Hilfsdienstes unterstützen. Parallel laufe der Aufbau zweier stationärer Impfangebote. Geplante Standorte sind auch diesmal Oberhaching und Unterschleißheim. Darüber hinaus sollen Impfwillige von 29./30. November an wieder jeden Montag und Dienstag den Impf-Drive-in an der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen nutzen können. Zudem laufen nach Angaben des Landratsamts Planungen für regelmäßige Impftage in den Gemeinden.

Gemeinsam mit dem Impfmanagement im Landratsamt arbeiteten die Verbände aktuell mit Hochdruck an der Einrichtung neuer stationärer Impfzentren, so eine Sprecherin des Landratsamts am Dienstagabend. Während in Oberhaching voraussichtlich die bereits bewährte Immobilie am Keltenring erneut zum Einsatz kommen werde, befinde sich die Unterkunftssuche in Unterschleißheim noch in den letzten Zügen. Die finalen Standorte sowie der Betriebsumfang sollten zeitnah festgelegt werden.

Alle Informationen sind jederzeit unter www.landkreis-muenchen.de/jetztimpfen im Sonderaktions-Kalender abrufbar.