In den kommenden zwei Wochen besteht wieder in vielen Gemeinden die Möglichkeit zur wohnortnahen Impfung.

Auch in den kommenden zwei Wochen gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, sich außerhalb der Sprechstunden von Arztpraxen wohnortnah gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Sonder-Impfaktionen sind an folgenden Tagen und Orten: Montag, 17. Oktober, 9.30 bis 16.30 Uhr: Gräfelfing Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1; Donnerstag, 20. Oktober, 10 bis 7 Uhr: Rathaus Pullach, Johann-Bader-Straße 21; Freitag, 21. Oktober, 12.30 bis 17 Uhr: Taufkirchen Bürgertreff, Eschenstraße 46; Samstag, 22. Oktober, 10 bis 17 Uhr: Pflanzen Kölle, Parkackerstraße 2, Unterhaching; Sonntag, 23. Oktober, 9 bis 13 Uhr: Aula Grundschule Neuried, Planegger Straße 4; Montag, 24. Oktober, 9.30 bis 16. 30 Uhr: Planegg Pfarrheim St. Elisabeth, Bräuhausstraße 5; Mittwoch, 26. Oktober, 9 bis 17 Uhr: Aschheim Kulturelles Gebäude, Münchnerstraße 8; Donnerstag, 27. Oktober, 10 bis 17 Uhr: Rathaus Pullach, Johann-Bader-Straße 21; Freitag, 28. Oktober, 9.30 bis 16.30 Uhr Ismaning Hillebrandhof, Aschheimerstraße 2; Freitag, 28. Oktober, 12.30 bis 17 Uhr: Taufkirchen Bürgertreff, Eschenstraße 46. Impfmöglichkeiten bestehen ferner in den drei Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim (Montag bis Sonntag, auch feiertags, 8 bis 18 Uhr). Geimpft werden auch die neuen, an Varianten angepassten Impfstoffe. Eine unverbindliche Beratung zur Impfung ist bei den Ärztinnen und Ärzten vor Ort jederzeit zu den allgemeinen Öffnungszeiten möglich. Alle weiteren Informationen zur Impfung sind immer aktuell zu finden unter: www.landkreis-muenchen.de/jetztimpfen.