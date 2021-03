Der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Peter Paul Gantzer ist 82 und wartet selbst auf einen Termin. In einem Brief an Gesundheitsminister Klaus Holetschek beklagt er den Umgang mit Senioren.

Von Bernhard Lohr, Haar

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist mit 56 Jahren kein Jungspund. Aber er könnte der Sohn von Peter Paul Gantzer sein, der mit 82 Jahren auf ein langes politisches Leben als SPD-Abgeordneter im Landtag zurückblickt und heute als Gemeinderat in Haar die Kommunalpolitik aufmischt. Nun hat Gantzer den CSU-Politiker Holetschek angeschrieben und ihm, sozusagen von Vater zum Sohn, erklärt, wie er sich einen respektvollen Umgang mit der älteren Generation vorstellt. So, wie es jetzt bei der Impfung läuft, jedenfalls nicht.

Als Zugehöriger der Prioritätsgruppe eins hat sich Gantzer übers Internet für einen Impftermin angemeldet. Vor genau drei Wochen erhielt er aus dem Ministerium die Bestätigung der Anmeldung mit der Bitte, auf Nachfragen zu verzichten. Und dann herrschte Funkstille. "Bis heute habe ich keinerlei Nachricht mehr erhalten", schreibt Gantzer und beklagt, dass es so derzeit leider vielen Angehörigen der Altersgruppe 80 plus ergehe. Sie erhielten nicht einmal eine Zwischennachricht, verbunden mit dem Hinweis, wann in etwa mit einem Impftermin zu rechnen sei. Dabei sei das im Computer-Zeitalter doch das Mindeste, was von einer funktionierenden Verwaltung verlangt werden könne. "Nichts ist für ältere Menschen schlimmer, als in Unsicherheit zu leben mit der Frage, ob die Anmeldung trotz Bestätigung nicht verloren gegangen ist."

Gantzer betont, dass er keine bevorzugte Behandlung einfordere. Aber er findet, dass gerade mit älteren Menschen ein anderer Umgang angebracht wäre. Auch Senioren hätten ein Recht auf Planung, schreibt er. Viele seien für die Fahrt zum Impfzentrum auf die Hilfe von Dritten angewiesen. In einem Fall erhielt eine Bekannte die ersehnte Impfnachricht, verbunden mit der Aufforderung, den Termin bereits am nächsten Morgen wahrzunehmen. Mit Mühe habe sie noch einen Fahrdienst organisieren können. Dies sei leider nicht der einzige Fall. "Ich will nicht gleich von Altersdiskriminierung sprechen", schreibt Gantzer dem "sehr geehrten Herrn Minister". Und ruft ihn dazu auf, auf die Sorgen und Nöte der Älteren mehr Rücksicht zu nehmen.