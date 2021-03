In Unterhaching und in Schäftlarn sind die ersten Lehrer und Erzieher geimpft worden, am Wochenende folgen weitere Sammeltermine an anderen Orten.

Iris Hilberth, Schäftlarn

Die ersten Lehrer sind geimpft. Der Landreis München hat damit begonnen, das Personal in Schulen und Kindertageseinrichtungen zu immunisieren. 36 Personen haben am Donnerstag in Unterhaching ihre erste Spritze bekommen, am Freitag folgten die Impfwilligen an der Grundschule Ebenhausen bei Schäftlarn. Auch Schulleiter Wolfgang Prechter machte den Oberarm frei, um von Athina Prokopidou die erste Dosis zu erhalten. An diesem Wochenende folgen weitere Sammeltermine für Personen, die an Grund- oder Förderschulen sowie in Kinderbetreuungseinrichtungen oder in der Kindertagespflege arbeiten. Mancherorts haben Schulen vorsorglich darauf hingewiesen, dass am Montag Unterricht und Mittagsbetreuung ausfallen könnte, weil der Impfstoff Nebenwirkungen zur Folge hat. Inwieweit der Landkreis das schnelle Impfangebot für diese Berufsgruppen weiter aufrecht erhalten kann, wenn der Impfstoff von Astra Zeneca demnächst auch für Menschen über 65 zugelassen ist, kann Landrat Christoph Göbel (CSU) nicht einschätzen. Denn grundsätzlich gilt, dass zunächst Personen aus der höchsten Priorisierungsgruppe geimpft werden, Lehrer und Erzieher aber zählen zu Gruppe zwei.