Die bisherigen Impf-Sonderaktionen im Landkreis München haben sich bewährt und werden fortgesetzt. "Wir haben gute Erfahrungen mit unseren Impfbussen und mobilen Teams gemacht und ziehen eine positive Bilanz aus den bisherigen Aktionen, sagt Stephanie Leushacke, Stellvertretende Ärztliche Leiterin des Sachgebiets Corona-Impfmanagement im Landratsamt München. Bei Sportveranstaltungen, Wochenmärkten oder anderen Freizeitstätten habe es sich gezeigt, dass sich durch diese unkomplizierten Impfberatungen und Impfangebote noch einige Bürgerinnen und Bürger erreichen lassen, sagt Leushacke. Deshalb würden auch in den nächsten Wochen mobile Teams aller Impfzentren an den unterschiedlichsten Orten bereitstehen, um Impfwilligen ein niederschwelliges Angebot zu unterbreiten.

An diesem Mittwoch, 25. August, steht in der Zeit von 13 bis 17 Uhr der Impfbus auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Grasbrunn am St.-Ulrich-Platz 2. Am Freitag, 27. August, steuert der Impfbus Räter-Einkaufszentrum, Am Gangsteig 9, in Heimstetten an, wo sich Impfwillige von 11 bis 17 Uhr eine Spritze setzen lassen können. Am selben Tag, von 17 Uhr bis 21 Uhr, sind Beratung und Impfung am Unterhachinger Sportpark möglich, wo zur selben Zeit die Fußballspieler der SpVgg Unterhaching den Gegner aus Pipinsried zu einem Regionalligaspiel empfangen. Am Samstag, 28. August, wird von 12.30 bis 20 Uhr ein Impfbus bei einem Open-Air-Konzert am Flugplatz Schleißheim in Oberschleißheim im Einsatz sein. Sechs Livebands werden bei diesem Event laut Ankündigung "Corona von der Bühne rocken." Die Impf-Sonderaktionen werden auch im September fortgeführt. Termine sind im Impfkalender des Landratsamtes zu finden unter: www.landkreismuenchen.de/jetztimpfen.