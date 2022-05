Trotz sinkender Infektionszahlen gehen die Sonderimpfaktionen im Landkreis München gegen Corona-Infektionen weiter. Zudem bleiben die Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim auch am Feiertag Christi Himmelfahrt, 26. Mai, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Impfbus hält an diesem Montag, 23. Mai, von 9.30 bis 17 Uhr am Bahnhofsplatz in Sauerlach, zusätzlich sind von 9 bis 17 Uhr Impftage in Grasbrunn (Bürgerhaus Harthausen) und Planegg (Pfarrheim St. Elisabeth). Am Dienstag, 24. Mai, wird von 9 bis 17 Uhr im Bürgersaal in Oberschleißheim geimpft und am Mittwoch, 25. Mai, im Kulturellen Gebäude in Aschheim. Weitere Gemeindeimpftage sind am Donnerstag, 26. Mai, im Rathaus Pullach (10 bis 17 Uhr) und im Bürgerhaus Unterföhring (9 bis 17 Uhr) sowie am Freitag, 27. Mai, am Rathausplatz in Taufkirchen (9.30 bis 17 Uhr) und im Hillebrandhof in Ismaning (9 bis 17 Uhr). Am Sonntag, 29. Mai, stoppt der Impfbus am Kloster Schäftlarn, am Montag am Edeka-Parkplatz in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (jeweils 9.30 bis 17 Uhr) und am Bürgerhaus Putzbrunn (9 bis 17 Uhr). Weitere Gemeindeimpftage sind am Montag, 30. Mai, im Bürgerhaus Gräfelfing und am Freitag, 3. Juni, im Bürgerhaus Neukeferloh (jeweils 9 bis 17 Uhr).