Die Impfzentren im Landkreis München bieten in einer Sonderaktion in der Woche vom 7. bis 14. Juli Erstimpfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin an. Das Angebot richtet sich an alle Landkreisbewohner über 18 Jahren. Damit solle besonders im Hinblick auf die sich ausbreitende Deltavariante ein Beitrag dazu geleistet werden, das Coronavirus nachhaltig einzubremsen, teilt die Behörde mit. Landrat Christoph Göbel (CSU) sagt, "endlich erreichen uns nun immer mehr Impfdosen. Ich kann Sie nur ermutigen, melden Sie sich bei Ihrem Impfzentrum oder über www.impfzentren.bayern, damit wir Ihnen so schnell wie möglich einen Impftermin anbieten können."

Die Aktion ist in den Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim mit verlängerten Öffnungszeiten verbunden. In Planegg können Sondertermine vereinbart werden. Eine Anmeldung für einen Impftermin ist von Montag, 5. Juli, an telefonisch beim zuständigen Impfzentrum möglich. Das Landratsamt weist auf neueste Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hin, wonach ein Impfschema, bei dem auf Astrazeneca eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff folgt, Vorteile biete. Bereits nach vier Wochen sei die Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff möglich. Der Landkreis folge, wie es heißt, der Option, Astrazeneca auch Personen unter 60 Jahren anzubieten, wenn diese vorher ausführlich ärztlich aufgeklärt worden sind. Eine Priorisierung entfalle in den Impfzentren. Fortan entscheide das Datum der Registrierung über eine Einladung. Vulnerable Gruppen allerdings der Priorisierungsgruppen 1 und 2, so sichert das Landratsamt zu, kämen darüber hinaus "sofort zum Zug". Diese erhielten nach Anmeldung umgehend einen Termin.

Einen Termin für die Sonderaktion bekommt man im Impfzentrum Haar unter 089/24 88 06 660, in Oberhaching unter 089/24 88 61 960, in Unterschleißheim unter 089/31 20 344-22 und in Planegg unter 089/31 20 344-22. Um Registrierung unter www.impfzentren.bayern.de wird gebeten.