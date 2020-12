Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Am dritten Tag des harten Lockdown verzeichnet der Landkreis München einen neuen Rekordwert an bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Von Donnerstag auf Freitag (Stand: 14Uhr) meldete das Landratsamt 147 weitere dokumentierte Ansteckungen. Der bisherige Höchststand datiert vom 17.November, damals waren es 143 neue Fälle. Bereits am Donnerstag hatte es mit 130 Neuinfektionen einen ähnlich hohen Wert gegeben. Zudem ist zu beobachten, dass die neuesten Fallzahlen im Landkreis weit über jenen der Vorwoche liegen: am vergangenen Freitag waren es 97 Ansteckungen, tags zuvor 96.

Im Sieben-Tage-Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich um Mitternacht veröffentlicht, spiegelt sich das dramatische Infektionsgeschehen indes noch nicht wider. Am Freitag lag er bei 156,4 und damit nur geringfügig höher als am Donnerstag (149,2). In München betrug die Inzidenz am Freitag 273,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, auch im Landkreis Ebersberg wurde der 200er-Wert erneut gerissen, im Landkreis Erding lag der Wert sogar bei 318,4.

Im Landkreis München verteilt sich das Infektionsgeschehen weiterhin flächendeckend, nahezu alle 29 Städte und Gemeinden sind permanent betroffen. Lediglich in Baierbrunn und Neuried gab es von Donnerstag auf Freitag keine Neuinfektionen. Vehement grassiert Corona weiterhin in den urbanen Zentren: Aus Garching wurden 14 dokumentierte Neuinfektionen gemeldet, in Haar waren es 13, in Unterhaching zwölf, in Taufkirchen elf und in Pullach und Unterschleißheim jeweils neun. Aktuell waren am Freitag 660 Menschen bekanntermaßen infiziert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen erhöhte sich auf 7535, die der statistisch Genesenen auf 6740. Seit 26. März wurden 135 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bestätigt.

Das Virus greift auch weiter in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis um sich. Stand Donnerstagabend waren laut Landratsamt insgesamt 22 der etwa 100 Einrichtungen betroffen. In 14 Häusern gab es Infektionen unter Bewohnern, bei 168 Menschen wurde das Virus nachgewiesen. Ebenfalls in 14 Einrichtungen hatten sich zu diesem Zeitpunkt 81 Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt. Zudem befanden sich etwa 200 Kontaktpersonen der Kategorie 1 in häuslicher Quarantäne.

Die steigenden Zahlen in Alten- und Pflegeheimen hinterlassen dabei ihre Spuren. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes bestätigt, kommt es vereinzelt in Häusern zu personellen Engpässen - vor allem dort, wo größere Teile des Personals durch Infektionen oder als Kontaktpersonen ausfallen. Einrichtungsleitungen und Heimaufsichten würden eng und intensiv kooperieren und etwa durch Umverteilungen von Personal oder Schichtwechsel für Abhilfe sorgen. Zudem setzt das Landratsamt Hoffnungen auf den reaktivierten Pflegepool, der zusätzliche personelle Kapazitäten schaffen soll. Dort können sich Freiwillige mit pflegerischer Erfahrung oder einer Ausbildung zum Dienst melden. Dieser Pool hatte bereits während der ersten Welle im Frühjahr Bestand. Einen Einsatz etwa von Soldaten der Bundeswehr auch in Alten- oder Pflegeheimen, der durch die Ausrufung des bayernweiten Katastrophenfalls möglich wäre, schließt Landrat Christoph Göbel (CSU) bisher aus. Dass die Situation ernst sei, machte Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag deutlich; er sprach davon, dass sich alleine im Caritas-Altenheim Sankt Rita 29 Menschen infiziert hätten. Das Landratsamt verzichtet aus Rücksichtnahme auf Bewohner, Angehörige und Pflegende indes in der Regel darauf, die betroffenen Häuser direkt zu benennen.

Infolge des Infektionsgeschehens hat die Garchinger Laudatekirche alle geplanten Präsenzgottesdienste von 20. bis 25. Dezember abgesagt und stattdessen ins Internet verlagert.