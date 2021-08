Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München klettert immer weiter nach oben. Am Freitag lag der Richtwert, der angibt, wie viele Menschen sich bezogen auf 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus angesteckt haben, bei 38,5, am Donnerstag war er bereits auf 35,1 gestiegen. Damit hat sich Inzidenz binnen einer Woche nahezu verdoppelt, am Freitag zuvor hatte sie nur bei 19,7 gelegen.

Die Entwicklung drückt sich auch in der Zahl der aktuell Infizierten aus. Diese hat am Donnerstag bereits die Marke von 200 überschritten und lag bei 203, am Freitag meldete das Landratsamt, dass bei 210 Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden ist. Ähnlich hoch waren die Zahlen aktuell Infizierter im Landkreis zuletzt Ende Mai. Die Zahl der dokumentierten Neuinfektionen schwankt, nach 28 am Donnerstag meldete das Landratsamt am Freitag 17 neue Fälle.

Für die Menschen im Landkreis München könnte die weiter steigende Inzidenz von Montag, 23. August, an Konsequenzen nach sich ziehen, da Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Freitag bekanntgegeben hat, den Warnwert für Testungen vor allem in Innenbereichen von 50 auf 35 herabzusetzen. Soll heißen: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 35, ist für den Zugang etwa zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, zur Innengastronomie, Freizeiteinrichtungen, dem Sport im Inneren ein negativer Schnelltest notwendig, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, bei PCR-Tests liegt die Frist bei 48 Stunden. Ausgenommen von den Testnachweispflicht sind weiterhin vollständig Geimpfte (vom 15. Tag nach der zweiten Impfung an) sowie Genesene.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Holetschek haben angekündigt, von September an in den Grund- und Förderschulen Lolli-Testverfahren einzuführen, bei denen eine Speichelprobe entnommen wird, indem die Kinder 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer 30 Sekunden lang wie auf einem Lolli lutschen. Das betrifft im Landkreis München etwa das Förderzentrum in Unterhaching und die Rupert-Egenberger-Schule in Unterschleißheim. Diese Pooltests seien eine gute Lösung, um Kindern den Schulbesuch und auch soziale Kontakte zu ermöglichen, so Gesundheitsminister Holetschek

Bei Sportveranstaltungen lautet die Regel: Maximal 50 Prozent der Plätze dürfen belegt oder maximal 25 000 Zuschauer eingelassen werden. Für die SpVgg Unterhaching bedeutet dies, dass sie vor maximal 7500 Fans spielen könnte.