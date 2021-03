Die Coronalage im Landkreis München hat sich wie in der gesamten Region am Wochenende verschärft. Zwar ist der Landkreis ein Stückweit entfernt von Werten wie in Freising oder auch Dachau, wo am Sonntag mit 121,1 und 105,2 der 100er-Schwellenwert überschritten wurde. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag für den Landkreis München aber auch eine Steigerung auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 76,8. Der Wert gibt an, wie viele Personen sich innerhalb einer Woche, gerechnet auf 100 000 Bürger, neu mit dem Virus angesteckt haben. In absoluten Zahlen waren es 269 Infektionen in sieben Tagen. Einen Hotspot im Landkreis gab es in den vergangenen Tagen nicht.

Das Landratsamt meldete am Wochenende insgesamt 91 Neuinfektionen. Die Zahl der akut Infizierten erhöhte sich im Vergleich zu vor einer Woche, als es 314 Personen waren, deutlich auf 368. Die Impfkampagne kam am Wochenende voran. Innerhalb eines Tages wurden - auch wieder mit dem Astra-Zeneca-Vakzin - , nach Zahlen von Sonntagmorgen, von Samstag auf Sonntag 1154 Spritzen gesetzt. Mittlerweile wurden 50 580 Impfdosen im Landkreis München verabreicht. 34 764 Personen haben eine Erstimpfung erhalten. 14 816 Personen verfügen über einen vollständigen Impfschutz.