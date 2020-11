Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus haben im Landkreis München am Dienstag einen neuen Höchststand erreicht. Das Landratsamt meldete am Nachmittag 143 bestätigte neue Fälle innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden - mehr als dreimal so viele wie am Montag. Die bisherige Höchstmarke datiert von 3. November, damals waren 124 Infektionen neu nachgewiesen worden. Aktuell sind damit 692 Menschen im Landkreis infiziert.

Die meisten Neuinfektionen werden aus der Gemeinde Haar gemeldet: Hier sind 24 neue Fälle binnen 24 Stunden nachgewiesen worden. Je 13 sind es in Ismaning und Kirchheim, zwölf Neuinfektionen werden aus Ottobrunn gemeldet und zehn aus Taufkirchen. Gar keine Neuinfektionen gibt es lediglich in Aying, Baierbrunn und Schäftlarn. Damit haben sich seit 4. Februar insgesamt 4909 Menschen im Landkreis nachweislich angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 171,8.

Von diesem Mittwoch um 15 Uhr an gelten einige Änderungen hinsichtlich der Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen im Landkreis München. Mit einer am Montagnachmittag veröffentlichten neuen Allgemeinverfügung reagiert das Landratsamt in Abstimmung mit den betroffenen Kommunen auf die aktuelle Rechtsgrundlage. So wurden in Garching Wochentage und Uhrzeiten ergänzt, an denen die Maskenpflicht in der Fußgängerzone gilt; die Maskenpflicht am Maibaumplatz im Stadtteil Hochbrück entfällt dafür. In Ismaning entfällt die Maskenpflicht am Korbinianplatz, in Kirchheim rund um den Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz. Das Tragen einer Mund- und Nasen-Bedeckung ist weiterhin vorgeschrieben an folgenden Plätzen: in Aschheim auf dem Marktplatz sowie auf dem Platz vor der Erdinger Straße 12-14, in Garching im Bereich der Fußgängerzone, in Haar in der Leibstraße zwischen Wasserburger Straße und Bahnhofplatz sowie in Planegg auf dem Gelände rund um die Klosterkirche Maria Eich.