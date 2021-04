Am Montag beginnt an allen Schulen der Wechselunterricht

Nach den Osterferien kehren die Schulen im Landkreis München überwiegend zum Wechselunterricht zurück. Wie das Landratsamt München am Freitag mitteilte, gelten die Bestimmungen für Inzidenzwerte im Bereich zwischen 50 und 100. Der maßgebliche Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag im Landkreis bei 83,0. Demnach findet Präsenzunterricht dort statt, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Das ist in den meisten Schulen nur mit dem Teilen der Klassen möglich. Nur Abschlussklassen oder Kurse in der Oberstufe werden zum Teil in größeren Räumen unterrichtet, sodass die Abstände für die gesamte Schülerschaft gewährleistet werden können.

Hinzu kommt, dass von kommender Woche an alle Schüler, Lehrer und Angestellten in allen Schulen des Landkreises zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden sollen. Landrat Christoph Göbel (CSU) kritisiert allerdings, dass diese Testungen in den Schulen und nicht zu Hause erfolgen sollen. "Das halte ich nicht für sinnvoll", sagte Göbel bei seinem wöchentlichen Corona-Pressegespräch. "Was passiert, wenn mitten in der Schule ein Schüler positiv auf das Virus getestet wird?" Er habe sich daher an das bayerische Gesundheitsministerium mit der Forderung gewandt, dass Schüler und Lehrer die Tests vor Unterrichtsbeginn zu Hause erledigen sollten. Das Ministerium, so Göbel, habe diesen Antrag an das Kultusministerium weitergeleitet.

Mittlerweile sind dem Landrat zufolge ausreichend Schnelltests im Landkreis angekommen, um mindestens über die ersten beiden Schulwochen zu kommen. Der Bedarf an Testkits liegt bei insgesamt 420 000 pro Woche, so viele seien bereits an die Kommunen ausgeliefert worden. "Und es kommen noch weitere Lieferungen in den Landkreis", sagte Göbel.