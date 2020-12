Die Infektionszahlen im Landkreis sind weiterhin hoch. Am Donnerstagnachmittag meldete das Landratsamt 96 neue Fälle für die vergangenen 24 Stunden. Auch gibt es einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion. Laut der Behörde handelt es sich um eine Frau Ende 80, die in einem Krankenhaus starb. Bei der Patientin seien Vorerkrankungen bekannt gewesen. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus erhöht sich damit auf 126. Nachweislich angesteckt haben sich seit Beginn der Pandemie 6764 Personen, als aktuell infiziert gelten 599 Landkreisbewohner. Besonders viele Neuinfektionen seit Mittwoch meldete das Landratsamt für Unterschleißheim (14), Haar (13), Ottobrunn (12), Taufkirchen und Oberhaching (je 9) sowie Unterhaching (8). Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb gegenüber Donnerstag nahezu unverändert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den wichtigen Wert mit 138,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner nach 137,2 am Mittwoch an. In München lag der Wert mit 211,7 weiter deutlich höher. Die Anzahl der von Corona betroffenen Schulen geht langsam zurück. Waren es am Mittwoch noch 24 Schulen, die einzelne Klasse in Quarantäne schicken mussten, so sind es seit Donnerstag noch 20. Allerdings kommen täglich immer weitere Schulen hinzu. Die Rupert-Egenberger-Schule in Unterschleißheim und die FOS in der Gemeinde Haar haben nun auch Corona-Fälle. Aktuell sind zudem 18 Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen.