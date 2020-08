Im März ging die Corona-Teststation in Ismaning in Betrieb und hat seitdem Bestand.

Die Corona-Drive-in-Station in Ismaning bleibt offen, zieht aber an den Wertstoffhof um

Von Martin Mühlfenzl, Ismaning

Es waren bedrückende Bilder in der Hochphase der Corona-Pandemie. Ehrenamtliche und Mediziner in futuristisch anmutender Schutzkleidung, die vor und in provisorisch errichteten Zelten Rachenabstriche bei Menschen nehmen. Auch in Ismaning - dort ging Mitte März die Corona-Drive-in-Station in Betrieb, und seitdem kümmern sich ununterbrochen Feuerwehrler und Mediziner um Menschen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht.

Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) teilte nun mit, das die Station - nicht zuletzt angesichts wieder steigender Infektionszahlen - weiterhin offen bleiben wird. Allerdings an einem neuen Standort. Das Testzentrum zieht vom Parkplatz am Sportpark Mitte August an den Wertstoffhof an der Osterfeldstraße um. Die Tests, teilt die Gemeinde mit, werden außerhalb der Öffnungszeiten des Wertstoffhofs erfolgen, die Zufahrt ist über die Oskar-Messter-Straße (zwischen Osterfeldhalle und Feuerwehrhaus) möglich.

An dem bisher geltenden Prozedere vor und bei der Testung werde sich indes nichts ändern, machte Rathauschef Greulich deutlich. Getestet würden alle Patienten, die von einem der Ismaninger Hausärzte, die mit der Gemeinde kooperieren, zur Teststation geschickt werden. Der Feuerwehr werden im Anschluss die Namen und gegebenenfalls das Kennzeichen des Autos, mit dem die Patienten vorfahren, gemeldet. Wer ohne Anmeldung vorfährt, erklärt Greulich, werde nicht getestet, es müsse also in jedem Fall vorher der Hausarzt kontaktiert werden, so der Ismaninger Rathauschef.

Die in Ismaning aufgebauten Strukturen hätten sich in den vergangenen Monaten mehr als bewährt, sagt Greulich, und dankt dabei vor allem den Ehrenamtlichen und den niedergelassenen Ärzten: Diese leisteten von Beginn an herausragende Arbeit, ohne Feuerwehr und Mediziner wäre es nicht möglich gewesen, der Pandemie in der Gemeinde einigermaßen Herr zu werden. "Und wir wurden ja auch teilweise hart getroffen", sagt Greulich der SZ und erinnert dabei auch an die Infektionswelle, die ein Pflegeheim in der Kommune hart traf. Bis vergangenen Freitag wurden in Ismaning insgesamt 94 Infektionsfälle dokumentiert, damit gehört die Gemeinde zu den am stärksten betroffenen Kommunen des Landkreises.

Gleichzeitig mahnt Greulich weiterhin zu Wachsamkeit und Vorsicht. Das Erreichte dürfe jetzt nicht wieder durch Leichtsinn verspielt werden, sagt der Rathauschef. Vor allem nicht angesichts wieder steigender Infektionszahlen. Auch in Ismaning komme es wieder zu Neuinfektionen, auch durch Reiserückkehrer etwa aus den Balkanstaaten. "Das Virus ist auch wieder bei uns angekommen", so Greulich. "Damit wir alle gesund durch die Ferien kommen, bitten wir Sie weiterhin um Vorsicht sowie um die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften", sagt er. "In den vergangenen Monaten haben wir erfolgreich gegen die Covid-19-Krankheit gekämpft, was wir nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen sollten."

Auch im Landratsamt wird weiter intensiv an Plänen gearbeitet, um einer möglichen zweiten Welle entgegenwirken zu können. Die Testkapazitäten in den Städten und Gemeinden des Landkreises, die derzeit ruhen, könnten in den allermeisten Fällen binnen weniger Stunden wieder hochgefahren werden. Gerhard Schmid, Leiter des Gesundheitsamtes im Landratsamt, sagte, die Entwicklung bei den Reiserückkehrern müsse genau beobachtet werden; am wichtigsten sei es allerdings, sich weiterhin an die geltenden Regeln zu halten: Abstand halten, Hygiene, und eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, so Schmid.

Seit wenigen Wochen steigen die Infektionszahlen im Landkreis wieder. Die Gemeinde Ismaning fühle sich dabei gut gerüstet, sagt Alexander Greulich. Schließlich sei hier die Teststation immer in Betrieb gewesen.