Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist am Montag für den Wochenbeginn ungewöhnlich hoch ausgefallen. Seit Sonntagnachmittag wurden dem Gesundheitsamt weitere 89 bestätigte Infektionen gemeldet, allein 18 aus Taufkirchen. Üblicherweise sind die Zahlen montags niedriger, weil am Sonntag weniger getestet wird. So waren es am vergangenen Montag 37 Fälle, die Woche davor sogar nur 30. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis insgesamt 6512 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, aktuell sind 482 Personen infiziert und 122 gestorben (Stand: Montag, 14.45 Uhr).

Der Kampf gegen das Coronavirus geht unterdessen in die nächste Stufe: Der Malteser Hilfsdienst baut in Haar auf dem ehemaligen Kasernengelände an der B 304 ein Impfzentrum auf, das sofort einsatzbereit sein soll, wenn Impfstoff verfügbar ist. Die Malteser betreiben in Haar bereits eine Teststation, der Auftrag für das Impfzentrum wurde vom Landkreis bis mindestens Ende Juni erteilt. Für das Impfzentrum in Unterschleißheim erhielt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) den Auftrag. Wo das Impfzentrum in Unterschleißheim entstehen wird, ist noch offen. Die Stadt sucht noch nach einer Immobilie.

Auch einen genauen Starttermin für die Impfungen gibt es noch nicht. Wie viele Menschen in den Zentren täglich geimpft werden können, hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Die Malteser gehen anfangs von bis zu 350 Personen pro Tag in ihrer Anlaufstelle in Haar aus.

Während sich die Schulen auf den am Mittwoch beginnenden Wechselunterricht ab der achten Klasse einstellen, hat sich die Lage in den Bildungseinrichtungen im Landkreis zu Wochenbeginn etwas entspannt: Für den Großteil der betroffenen Klassen an insgesamt 31 Schulen laufen in den nächsten Tagen die Quarantänemaßnahmen aus. Bis einschließlich 14. Dezember ausharren müssen noch Klassen der Grundschule Taufkirchen und der Mittelschule Unterschleißheim. Noch länger zuhause bleiben müssen Jugendliche an der Fachoberschule Haar; dort gibt es seit Montag neue Corona-Fälle. Neue Einschränkungen wurden für Kita-Gruppen in Pullach und Sauerlach verhängt.