Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München hat am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit betrug sie 156,9. Die am Mittwoch gemeldete Kennziffer von 152,4 war bereits ein neuer Rekordwert gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele von 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen neu positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Wert bezieht sich immer auf ganze Tage von 0 bis 24 Uhr. In München lag er am Donnerstag bei 159,5, im gesamten Freistaat bei 148,8.

Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Denn auch die Zahl der Neuinfektionen, die das Landratsamt am Donnerstagnachmittag für die vergangenen 24 Stunden gemeldet hat, ist mit 118 hoch. Diese Fälle sind in der Statistik des Landesamts zum Teil noch nicht enthalten.

Allein 17 Neuinfektionen gab es in Unterschleißheim. In allen anderen Kommunen sind weniger als zehn Fälle dazugekommen, in Aying, Baierbrunn, Straßlach-Dingharting sowie Unterföhring sogar gar keine.

Unter den Neuinfizierten sind auch einige ältere Menschen, die bekanntlich besonders gefährdet sind: Knapp 20 Patienten sind älter als 60 Jahre. Etwa 15 positive Tests betrafen Kinder und Jugendliche im Alter bis 14 Jahre. Die restlichen Fälle verteilen sich auf die Altersgruppen dazwischen.

Die Gesamtzahl der dokumentierten Fälle seit Februar erhöhte sich auf 3741. Aktuell sind 662 Menschen infiziert, 2982 gelten als genesen, weil der Beginn der Quarantäne länger als 14 Tage zurückliegt. 97 Patienten sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Derzeit stehen Gruppen von 20 Kitas und Klassen von 31 Schulen im Landkreis bis nach den Herbstferien unter Quarantäne. An einigen sind die Quarantänemaßnahmen zwar ausgelaufen. Wie das Landratsamt mitgeteilt hat, ist seit Donnerstagnachmittag aber klar, dass auch Kinder und Jugendliche aus der Waldorfschule Ismaning wegen positiver Corona-Tests betroffen sind. Sie müssen bis einschließlich 10. November das Haus hüten. Noch länger daheim aushalten müssen es die Buben und Mädchen aus weiteren Kitas. Neu hinzugekommen sind Einrichtungen in Feldkirchen, Hohenbrunn und Unterschleißheim. Für sie endet die Quarantäne erst am 16. November.