Kurz vor der kompletten Schließung von Schulen und Kitas sinkt zwar die Zahl der von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen, allerdings sind dem Gesundheitsamt am Montag auch viele neue bestätigte Infektionen gemeldet worden. So weist die Statistik Klassen von insgesamt 14 Schulen und Gruppen von 19 Betreuungsstätten aus, in denen die Quarantäne zum Teil bis zu den Weihnachtsfeiertagen gilt. Neu dazugekommen sind Buben und Mädchen der Michael-Ende-Grundschule in Unterschleißheim, die bis einschließlich 17. Dezember das Haus nicht verlassen dürfen. Gleiches gilt für die ebenfalls seit Montag betroffenen Schüler der Gymnasien in Haar, Ottobrunn, Ismaning, Neubiberg und Unterföhring sowie der FOS/BOS in Unterschleißheim. Kinder aus zwei Tagesstätten in Garching müssen bis einschließlich 20. Dezember das Haus hüten, noch länger unter Quarantäne stehen Kinder aus Kitas in Oberhaching, Oberschleißheim, Planegg und Taufkirchen. Besonders arg trifft es Buben und Mädchen in Pullach und Ottobrunn: Dort zieht sich die Quarantäne bis Heiligabend beziehungsweise zum ersten Feiertag hin.

Nachdem über das vergangene Wochenende 181 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis München bestätigt wurden, sind am Montag weitere 71 hinzu gekommen - das sind weniger als vor einer Woche, als 89 gezählt wurden. Aktuell sind laut Behörden 572 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die meisten neuen Ansteckungen werden aus Garching gemeldet, dort haben sich acht Menschen neu infiziert; sieben sind es in Taufkirchen, sechs in Grünwald sowie je fünf in Neubiberg und Unterhaching. Die Gesamtzahl der dokumentierten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 7111.

Den wichtigen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag mit 154,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner an - nach 151,5 am Sonntag und 145,5 am Samstag. Der Landkreis liegt damit besser als etwa München mit einem Inzidenzwert von aktuell 220,9 oder die Landkreise Fürstenfeldbruck (194,2), Dachau (215,6), Ebersberg (224,2) und Erding (311,9).