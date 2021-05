Landrat Christoph Göbel (CSU) hat die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung begrüßt, wonach in den Impfzentren die Priorisierung beibehalten werden soll. So werde sichergestellt, dass dort jene, die eine Immunisierung gegen das Coronavirus am dringendsten benötigten, diese auch möglichst zeitnah erhalten, wird Göbel in einer Mitteilung aus dem Landratsamt zitiert. Gleichzeitig hätten niedergelassene Ärzte aber die Möglichkeit, anhand ihrer Kenntnis über den Gesundheitszustand ihres Patientenstamms eigenständig zu entscheiden, wer zuerst eine Impfung bekomme. Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Freitag klargestellt, dass es wegen der weiterhin nur begrenzt verfügbaren Impfstoffmengen im Registrierungsportal (Bayimco) und den Impfzentren keine Aufhebung der Priorisierung geben werde. In den bayerischen Praxen ist diese bereits am 20. Mai abgeschafft worden.