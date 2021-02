Der Malteser Hilfsdienst hat an seinem Impfzentrum in Haar offenbar immer wieder mit Personen zu tun, die ohne Anmeldung und Termin eine Impfung gegen das Coronavirus verlangen. Die Malteser appellierten am Freitag jedenfalls an die Bevölkerung, sich an die Regeln zu halten. "Spontanimpfungen" seien nicht möglich, erklärte Alexander Brandstaeter, der das im Auftrag des Landkreises betriebene Impfzentrum leitet. Man dürfe keine Personen impfen, die keinen offiziellen Termin haben. "Wir bitten daher alle, so schwer wie es ist, sich an die Impfreihenfolge und die offiziellen Terminvergaben zu halten." Wenn nicht angemeldete Personen die Impfzentren aufsuchten, "stört das die Abläufe, verunsichert die angemeldeten Impflinge und sorgt für großen Frust bei den Betroffenen", so Brandstaeter. Es gebe auch keine Impfstoffreste, die Wartenden angeboten werden könnten.

Unterdessen hat das Gesundheitsamt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt. Es handelt sich um drei Männer und eine Frau im Alter von Mitte 80 und Ende 90. Alle vier Personen hatten diverse Vorerkrankungen und wohnten zuletzt in verschiedenen Pflegeeinrichtungen im Landkreis München. Die Gesamtzahl der Corona-Toten erhöht sich damit auf 204. Innerhalb von 24 Stunden sind darüber hinaus 32 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen, sodass sich bis Freitagnachmittag insgesamt 10 635 Menschen angesteckt hatten. Aktuell sind 310 Personen infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 63.