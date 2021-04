Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Es ist ein Auf und Ab bei den Infektions- und Inzidenzzahlen - aber auf weiter hohem Niveau. Am Sonntag überschritt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus im Landkreis seit Pandemie-Beginn die Marke von 14 000; sie lag nach 82 neuen Fällen seit Samstag bei 14 002. Von Freitag auf Samstag waren es mit 55 Infektionen deutlich weniger Fälle, am Freitag waren es sogar nur 44 dokumentierte Neuinfektionen; allerdings lag der Wert am Samstag vor einer Woche mit 89 knapp über dem aktuellen.

Am stärksten betroffen waren von Samstag auf Sonntag die Gemeinde Taufkirchen mit 21 neuen Fällen sowie die Gemeinde Haar mit 16 Ansteckungen. In beiden Fällen, so das Landratsamt auf SZ-Nachfrage, habe es aber keinen konzentrierten Ausbruch gegeben; vielmehr habe sich das Infektionsgeschehen in beiden Orten großflächig verteilt.

Seit einer Woche sinkt indes die wichtige Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis. Vergangenen Montag lag der Wert noch bei 180,6, seitdem ging er kontinuierlich zurück: von 174,3 am Mittwoch, über 150,1 am Freitag, 131,5 am Samstag und nur noch 122,4 am Sonntag. Damit pendelte sich der Landkreis um einen Wert nahe dem der Landeshauptstadt und anderen Nachbarlandkreisen wie Ebersberg oder Bad Tölz-Wolfratshausen ein; nur in Erding und Dachau lag der Wert am Sonntag noch über der Schwelle von 200.

Weiter hoch bleibt die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis München, die seit vergangenem Montag konstant die Marke von 1000 überschreitet. Am Sonntag stieg sie noch einmal an von 1045 Menschen auf 1066 nachgewiesene Ansteckungen. Solch hohe Werte wurden auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember zu keinem Zeitpunkt erreicht.