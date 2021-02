Seit Beginn der Corona-Immunisierung Ende Dezember sind im Landkreis München 10 043 Menschen geimpft worden. Diese Zahl hat am Mittwoch das Landratsamt bekanntgegeben. Von ihnen erhielten 6664 bereits die zweite Spritze. Unterdessen sind weitere fünf Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Laut Landratsamt handelt es sich bei ihnen um zwei Frauen und drei Männer zwischen Ende 70 und Anfang 90. Vier von ihnen lebten in Pflegeeinrichtungen, alle starben im Krankenhaus. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 220. Von Dienstag auf Mittwoch wurden dem Amt zudem 26 neue Corona-Fälle gemeldet, je vier aus Aying, Haar und Unterschleißheim. Akut infiziert sind 243 Personen. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 10 726 Menschen angesteckt; nach einem Datenabgleich wurden 15 Fälle entfernt.

Die Daten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und des Robert-Koch-Institutes (RKI) können laut Landratsamt abweichen, wenn Landkreisbürger andernorts erkranken und vom dortigen Gesundheitsamt erfasst werden. Diese Fälle fänden keinen oder einen verzögerten Eingang in die Statistik des Landratsamts. Abweichungen könnten sich auch bei Corona-Ausbrüchen in Betrieben oder Gemeinschaftsunterkünften ergeben, da Wohnort und Arbeitsstelle oftmals voneinander abweichen. Das Gesundheitsamt verzichtet fortan auf eine eigene Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz und bezieht sich auf die offiziellen Datenlage des RKI, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Am Mittwochmorgen hatte die Kennzahl laut RKI bei 52,8 gelegen.