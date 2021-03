Der Landkreis München hat am Dienstagabend bis auf Weiteres alle Impfungen mit dem Wirkstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astra Zeneca für Menschen unter 60 Jahren ausgesetzt und folgt damit der Landeshauptstadt, die einen gleichlautenden Beschluss bereits am Nachmittag verfasst hatte. "Nachdem in mehreren Ländern - und zuletzt auch in Deutschland - vermehrt Impfkomplikationen aufgetreten waren, hat sich auch der Landkreis München vorsorglich zu diesem Schritt entschlossen", teilte das Landratsamt mit. Bereits vereinbarte Termine, so die Behörde, seien umgehend abgesagt worden, es müsse zunächst die Beratung der Gesundheitsminister von Bund und Länder abgewartet werden, die am Dienstagabend zusammentrafen. Die Impfungen für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter würden fortgeführt, die Termine hätten weiter Bestand, hieß es aus der Behörde.

Derweil hat der Landkreis München am Dienstag bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Schwelle von 100 überschritten. Nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts gab es in den vergangenen sieben Tagen 103,0 Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf 100 000 Einwohner. Konkrete Auswirkungen hat dies allerdings zunächst nicht. Die sogenannte Notbremse tritt erst in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage über 100 liegt. Schärfere Regeln gelten dann am fünften Tag nach dem erstmaligen Überschreiten der Schwelle, im Landkreis München also frühestens am Samstag, 3. April.

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen lag mit einem Wert von 45 deutlich über dem der Vorwoche, als es 32 neue Fälle gewesen waren.

Sollte die Inzidenz also bis Donnerstag über 100 liegen, gilt von Samstag an unter anderem eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Es gibt eine strengere Kontaktbeschränkung, erlaubt sind dann nur noch Zusammenkünfte des eigenen Hausstands mit einer weiteren Person (Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen). Der Einzelhandel muss schließen, erlaubt bleibt nur noch "Click and Collect". Museen, Galerien, Zoos, Schlösser und Gedenkstätten machen dann ebenfalls dicht, Freizeitveranstaltungen werden verboten, Individualsport ist dann noch mit dem eigenen Hausstand und einer weiteren Person möglich. Es kommt zu einer Testpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen und Angebote der beruflichen Aus-, Fort-, Weiter- und Erwachsenenbildung sowie Instrumental- und Gesangsunterricht werden untersagt.