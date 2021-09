Mit Impfaktionen in den Jugendzentren will der Landkreis zusammen mit dem Kreisjugendring (KJR) möglichst vielen jungen Leuten ein niederschwelliges Angebot zur Immunisierung machen. Das Impfangebot steht Jugendlichen ab zwölf Jahren zur Verfügung. Für die Impfung von Jugendlichen unter 16 Jahren ist jedoch die Anwesenheit mindestens eines Elternteils oder Sorgeberechtigten zwingend erforderlich, ältere können eigenständig einwilligen. Das Angebot gilt übrigens auch für Erwachsene. Die Impfaktionen finden im Rahmen diverser Veranstaltungen statt. In Oberhaching (A 12, 15. September, Beginn: 12 Uhr), Oberschleißheim (Planet O, 24. September, Beginn: 14 Uhr) und Pullach (Burg Schwaneck, 17. September, Beginn 14: Uhr) etwa werden sie zusätzlich zu den U18-Wahlen angeboten. Der Impfbus macht Station bei den offenen Treffs in Garching (Profil, 24. September), Unterschleißheim (Gleis 1, 24. September, 13 Uhr) und Haar (Dino, 26. September, 14 Uhr).