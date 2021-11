Wie ernst die Lage ist, hat Landrat Christoph Göbel(CSU) vor wenigen Tagen deutlich gemacht. Mit "voller Wucht" treffe die vierte Welle derzeit den Landkreis, sagte Göbel, und rief die noch immer ungeimpften Menschen auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Mehr noch: Der Landrat sprach sich für eine bundesweite Impfpflicht aus. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) unterstreichen Göbels Sorge. Am Sonntag kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz auf 223,9, nachdem sie am Freitag noch bei einem Wert von 171,0 gelegen hatte. Insgesamt 783 Menschen haben sich Stand Sonntag binnen sieben Tagen im Landkreis nachweislich mit dem Virus infiziert.

Dies hat nun auch Folgen bei der Pandemie-Bekämpfung. Seit Sonntag gilt bei der Corona-Ampel die Stufe Gelb. Damit wird die FFP2-Maske wieder zum regulären Standard in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens, nur in der Schule gelten weiterhin die bisher bestehenden Regeln: Für Grundschüler reicht eine Stoffmaske, in allen anderen Schulen ein medizinischer Mund-Nase-Schutz. Bei kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen findet nun die sogenannte 3G-plus-Regelung Anwendung; nicht geimpfte Menschen erhalten dann nur noch mit einem aktuellen PCR-Test Zugang, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Zudem fallen bisher geltende Erleichterungen in Bezug auf die Masken, Abstand oder Personenobergrenzen weg. Ausgenommen von dieser neuen Einschränkung sind Hochschulen, also auch die Universität der Bundeswehr in Neubiberg und die Standorte in Garching und Martinsried, sowie Bildungsangebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Bibliotheken und Archive. Zu Clubs, Diskotheken und Bordelle haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang.

Wir dramatisch die Lage derzeit ist, lässt sich an den Fallzahlen in der Region ablesen. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei 537,4, in Ebersberg bei 480,9 und in Erding bei 263,5. Im Südosten Bayerns werden wie im Landkreis Traunstein sogar Werte jenseits der Marke von 700 erreicht. Die Corona-Ampel ist im Freistaat ohnehin nicht weit davon entfernt, auf Rot zuspringen. Stand Samstag waren 552 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen untergebracht; Stufe Rot gilt, wenn mehr als 600 Menschen dort behandelt werden müssen.