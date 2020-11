Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis München auf einen neuen Rekordwert geklettert. Am Mittwoch lag der wichtige Indikator bei 152,4. Die Zahl besagt, wie viele Menschen sich in der vergangenen Woche bezogen auf 100 000 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Am Dienstag betrug sie noch 138,1.

Die Zahl der dokumentierten Ansteckungen binnen 24 Stunden bleibt im dreistelligen Bereich; für die Zeit von Dienstag auf Mittwoch meldete das Landratsamt 107 weitere Fälle. Elf Infektionen werden aus der Gemeinde Haar berichtet, zehn sind es in Taufkirchen, neun in Unterhaching und je sieben in Neuried, Ottobrunn und Unterschleißheim. Wie in den vergangenen Tagen verteilen sich die neuen Fälle nahezu über den gesamten Landkreis, lediglich aus den ländlichen Gemeinden Sauerlach, Schäftlarn und Straßlach-Dingharting werden diesmal keine neuen Infektionen gemeldet.

Erstmals seit Wochen wird zudem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Frau Ende 90, die in einer Pflegeeinrichtung untergebracht war. Seit dem 26. März gibt es damit im Landkreis 97 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

32 Schulen und 18 Kitas im Landkreis sind derzeit von Quarantänemaßnahmen betroffen, darunter zwölf Grundschulen, vier Mittelschulen, drei Realschulen, zehn Gymnasien und drei andere Schulen. Neu hinzugekommen ist am Donnerstag die Grundschule an der St.-Konrad-Straße in Haar, hier müssen Kinder bis zum 13. November zu Hause bleiben.

Was passiert, wenn der Inzidenzwert weiter steigt, etwa über die 200er-Marke, steht nach Auskunft des Landratsamts noch nicht fest. "Eine weitere Marke als die 100 ist nicht definiert", sagte eine Behördensprecherin. Es gebe keine starre Grenze. Sollte man ähnliche Zahlen wie beispielsweise im Berchtesgadener Land erreichen und die hohe Zahl der Neuinfizierten sich nicht auf einen bestimmten Ausbruchsort festlegen lassen, würde wohl mit den übergeordneten Stellen über mögliche weitere Maßnahmen beraten. In Berchtesgaden mussten auch Geschäfte und Schulen schließen.

Auffallende Infektionsherde gibt es im Landkreis München im Moment laut Gesundheitsamt keine. Überwiegend würden sich die Leute offenbar im privaten Bereich anstecken, doch sei das in vielen Fällen nur eine Vermutung und nicht konkret nachvollziehbar. Von größeren Feierlichkeiten ist der Behörde nichts bekannt. Dass besonders in der Gemeinde Haar die Zahlen seit vielen Tagen mit am höchsten liegen, könnte an dem dort ansässigen landkreisweiten Testzentrum liegen. Das mache es den Haarern eben leichter, sich testen zu lassen, wenn man ein Kratzen im Hals verspüre, so Landratsamtssprecherin Walzner, die aber betont, dass dies nur eine Vermutung von Gesundheitsamtschef Gerhard Schmid sei.