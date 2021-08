Im Landkreis München hat es am Sonntag einen sprunghaften Anstieg bei der Sieben-Tage-Inzidenz gegeben; der Richtwert nähert sich der Schwelle von 50. Von Samstag auf Sonntag legte die Inzidenz von 38,2 auf 45,9 zu - in der Landeshauptstadt lag der Wert mit 54,4 sogar deutlich darüber. Das Robert-Koch-Institut ermittelte in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis insgesamt 161 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35 drei Tage in Folge überschritten hat, gelten von Montag an neue Zutrittsregeln. Der Zugang zu vielen Angeboten im Innenbereich ist nur noch für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete (3-G-Regel) möglich. Im Landkreis war die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals wieder über den Wert von 35 gestiegen und liegt seitdem klar darüber.

Die am Freitagabend veröffentlichte Verordnung zur Änderung der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung durch das Gesundheitsministerium legt die neuen Regeln fest. Mit Blick auf die beginnende vierte Welle hatte sich die Ministerpräsidentenkonferenz bereits am 10. August auf diesen Weg verständigt.

Von Montag an gelten Testungen als Voraussetzung für die Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, also öffentliche und private Veranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen, für den Zugang zur Innengastronomie, die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen in geschlossenen Räumen, den Zugang zu bestimmten Freizeit- und Kultureinrichtungen, etwa Theater und Kinos, Sportausübungen in geschlossenen Räumen sowie Beherbergungen. Hier braucht man bei Ankunft einen Test sowie zusätzliche alle weiteren 72 Stunden. Auch für Besuche in Krankenhäusern und Heimen gilt die neue Regel. Gültig sind ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis eines PCR-Tests oder eines höchstens 24 Stunden alten Antigentests. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) appellierte, sich weiterhin gegenseitig zu unterstützen und Rücksicht zu nehmen. "Halten Sie sich an die Corona-Schutzmaßnahmen und achten Sie auf die Hygieneregeln. Corona ist weiterhin gefährlich und hoch ansteckend", sagt der Minister.

Derweil gehen die Sonderimpfaktionen im Landkreis München auch zu Wochenbeginn weiter. An diesem Montag und Dienstag, 23. und 24. August, macht der Impfbus des Landkreises jeweils von 10 bis 17.30 Uhr Station an der Jochen-Schweizer-Arena an der Ludwig-Bölkow-Allee 1 in Taufkirchen, dort werden Drive-on-Impfungen angeboten. Am Dienstag können sich Landkreisbürger auch beim TSV München Solln in der Herterichstraße 151 in München impfen lassen (16 bis 19 Uhr); ebenfalls am Dienstag werden Immunisierungen im Victor's Residenzhotel in der Keplerstraße 14 in Unterschleißheim angeboten (11 bis 18 Uhr). Anmeldungen sind nicht erforderlich.