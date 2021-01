Erstmals seit Oktober sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz unter die 100er-Marke. In einer Arbeiterunterkunft in Unterföhring kommt es zu einem Ausbruch der Seuche

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Es ist eingetreten, was Landrat Christoph Göbel (CSU) vergangene Woche nach der Aufarbeitung der Datenpanne in seiner Behörde prophezeit hatte: Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Landkreis München sind zurückgegangen und haben sich mittlerweile auf einem mittleren zweistelligen Niveau eingependelt. Mit den niedrigeren Fallzahlen geht auch die wichtige Sieben-Tage-Inzidenz immer weiter zurück. Am Dienstag lag der offizielle Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI), der etwa für Maßnahmen zur Bekämpfung der pandemischen Lage herangezogen wird, nur noch bei 77,9 - nach einem Wert von 109,3 am Montag. Es ist das erste Mal seit Ende Oktober, dass der Wert, im Landkreis München unter der 100er-Marke liegt. Noch am vergangenen Freitag hatte die RKI-Inzidenz bei 150,4 gelegen.

Von Montag auf Dienstag meldete das Landratsamt 49 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Alleine 16 davon entfielen auf die Gemeinde Unterföhring. Dort gab es einen Ausbruch in einer Arbeiterunterkunft. Am Dienstag wurden bei einer Reihentestung 16 positive Befunde ermittelt. Die Bewohner allerdings standen bereits zuvor unter Quarantäne, da es bereits in der vergangenen Woche einen kleineren Ausbruch in der Unterkunft gegeben hatte. Eine Weiterverbreitung außerhalb der Unterkunft habe durch die Isolation verhindert werden können, hieß es aus dem Unterföhringer Rathaus. Die Quarantäne wurde verlängert, die Menschen in der Unterkunft werden vom mobilen Einsatzteam des Landkreises betreut.

Aus der Gemeinde Unterhaching wurden am Dienstag zudem sieben neue Fälle gemeldet, aus Ottobrunn und Unterschleißheim jeweils vier. Von Sonntag auf Montag waren es 40 dokumentierte Neuansteckungen, über das Wochenende insgesamt 63. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt mittlerweile bei 10 253, die der statistisch Genesenen bei 9577. Seit 26. März wurden 164 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bestätigt.

Das Gesundheitsamt geht grundsätzlich davon aus, dass ich der Trend der rückläufigen Zahlen "fortsetzen und verfestigen" wird, wie es auf Nachfrage hieß. "Immer unter der Maßgabe, dass die bestehenden Schutzmaßnahmen eingehalten werden und es vor allem zu keiner größeren Ausbreitung der neuen, teils aggressiven Mutanten des Coronavirus kommt", wie Behördensprecherin Franziska Herr sagt. Bisher sind laut Landratsamt im Landkreis keine Fälle einer Mutation aufgetreten. "Das Vorkommen solcher Virus-Mutanten wird derzeit zum einen stichprobenartig durch die Labore geprüft, zum anderen können Gesundheitsämter bei Verdachtsfällen beim Landesamt für Gesundheit eine Genomsequenzierung beantragen", so die Sprecherin. Ein Verdachtsfall könne sich ergeben, wenn eine infizierte Person angibt, in Großbritannien gewesen zu sein oder Kontakt zu einer Person gehabt zu haben, die dort war.

Unterdessen werde weiter auf hohem Niveau getestet, heißt es seitens des Landratsamtes. "Das Testniveau im Landkreis hält sich weiterhin konstant, zumindest in den lokalen Testzentren, für die uns entsprechende Informationen vorliegen", teilt Herr mit. Nach wie vor fänden in den Testzentren wochentäglich etwa tausend Testungen statt, an den Wochenenden gehe diese Zahl in der Regel leicht zurück auf etwa 500 bis 700 Corona-Tests. Für das Landratsamt steht daher fest: "Die sinkenden Fallzahlen können somit nicht auf sinkende Testungen zurückgeführt werden." Allerdings räumt die Behörde ein, dass sie keinen Überblick darüber habe, wie viel in den Hausarztpraxen getestet wird; dort werde aber in der Regel deutlich weniger getestet als in den Zentren.

Dass es immer wieder zu Abweichungen etwa bei der Sieben-Tage-Inzidenz zwischen den eigenen Werten und jenen des Robert-Koch-Instituts kommt, die maßgeblich für Corona-Maßnahmen sind, ist laut Landratsamt nicht zu vermeiden. Diese seien etwa dem Umstand geschuldet, dass das Landratsamt die aktuellen Fallzahlen bis einschließlich 11 Uhr aufbereitet, beim RKI dagegen jeweils der Datenbestand des Vortages veröffentlicht wird. Abweichungen werde es daher immer geben. Das Absinken der Fallzahlen gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus, allerdings sei die Entwicklung bei weitem noch nicht gefestigt, heißt es aus dem Gesundheitsamt.