Der Trend bei den Infektionszahlen zeigt auch im Landkreis weiter nach oben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag mit 48,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nur knapp unter dem Grenzwert von 50, ab dem die jüngsten Lockerungen schon wieder zurückgenommen werden müssten. Am Montagnachmittag meldete das Landratsamt zudem 37 Neuinfektionen - ein für Wochenbeginn hoher Wert, da übers Wochenende in der Regel weniger getestet wird. In insgesamt 240 Fällen gibt es mittlerweile einen dringenden oder bestätigten Verdacht auf eine Virus-Mutation.

Das Gesundheitsamt meldete außerdem drei weitere Todesfälle nach Corona-Infektionen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann zwischen Mitte 70 und Mitte 90. Alle drei starben in einem Krankenhaus. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Landkreis erhöht sich damit auf 262.

Auch die Zahl der Schulen, an denen Klassen in Quarantäne sind, ist rapide gestiegen: Waren Ende voriger Woche nur fünf Schulen betroffen, waren es am Montag bereits elf. Auch 18 Kindertagesstätten in neun Gemeinden sind mittlerweile von Quarantänemaßnahmen betroffen.