Die Sieben-Tage-Inzidenz pendelte am Wochenende in ähnlicher Höhe wie in den Tagen zuvor. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den wichtigen Wert für den Landkreis München am Sonntagmorgen mit 124,4 an, nach 122,4 am Samstag und 129 am Freitag. Insgesamt haben sich im Landkreis in den vergangenen sieben Tagen laut RKI 436 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Nach Angaben des Landratsamts sind am Samstag 84 Neuinfektionen hinzugekommen, am Sonntag registrierte die Behörde 49 Fälle. Auch ein weiterer Todesfall nach einer Corona-Infektion wurde am Wochenende bekannt. Laut Behörde handelt sich um einen Mann Anfang 80, der in einem Krankenhaus starb. Er soll diverse Vorerkrankungen gehabt haben. Bislang sind im Landkreis 122 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die Anzahl der Corona-Infektionen im Landkreis seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich am Wochenende auf 6423 erhöht. Aktuell gelten 486 als infiziert, 5815 als statistisch genesen (Stand: Sonntag, 14 Uhr). Die meisten Neuinfektionen verzeichneten am Wochenende Unterschleißheim (21), Haar (14), Unterhaching (12) und Taufkirchen (10).