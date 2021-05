Am Montag sind die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in den einstelligen Bereich gerutscht: Das Landratsamt meldete lediglich acht neue Fälle binnen 24 Stunden nach zehn Neuinfektionen am Sonntag sowie 22 am Samstag. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz geht immer weiter zurück: Von 39,1 am Samstag auf nur noch 34,8 am Montag; in der Landeshauptstadt lag sie am Montag mit einem Wert von 49,7 indes deutlich über jenem im Landkreis.

Bei den Impfungen setzt sich der Trend fort, dass derzeit fast ausschließlich Zweitimpfungen vorgenommen werden. Mittlerweile sind nahezu 16 Prozent aller Impfberechtigten von 16 Jahren an vollständig immunisiert. Knapp 46 Prozent aller Landkreisbürger haben zumindest die erste Impfung. Insgesamt wurden bisher mehr als 180 000 Pikser gesetzt.