Anders als in der Stadt dürfen von diesem Montag an Geschäfte und Museen öffnen.

Von Bernhard Lohr, Landkreis

Einzelhandel, Bibliotheken, Museen und auch Zoos dürfen an diesem Montag im Landkreis München wieder öffnen. An den Grundschulen soll wieder normaler Präsenzunterricht angeboten werden. Das hat das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntagnachmittag verkündet. Die Entscheidung fußt auf dem Inzidenzwert, der im Landkreis in den vergangenen Tagen und auch am Sonntag mit 48,8 knapp unter 50 Fällen je 100 000 Einwohner geblieben ist. Anders als im Landkreis bleiben dagegen Geschäftsöffnungen und weitere Lockerungen in der Landeshauptstadt mit einer Inzidenz von 52,1 grundsätzlich versagt.

Landrat Christoph Göbel (CSU) begrüßt, dass die Menschen im Landkreis "wieder ein Stück mehr Normalität zurückgewinnen". Er appelliert aber angesichts zuletzt leicht steigender Werte nur knapp unter 50 erneut an alle Bürgerinnen und Bürger: "Seien Sie auch weiterhin vorsichtig, halten Sie sich an die geltenden Regelungen und lassen Sie sich für die Impfung gegen das Corona-Virus registrieren. Nur so kann es uns gelingen, das Virus langfristig in die Schranken zu weisen."

Kontaktfreier Sport im Freien

Die vom Gesundheitsministerium verkündete Lockerung ist Folge der gemeinsamen Beschlüsse von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am 3. März. Dabei war eine an jeweilige Grenzwerte gekoppelte Lockerungsstrategie aufgezeigt worden. Angesichts einer Inzidenz unter 50 ist damit aktuell im Landkreis München auch kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen unter freiem Himmel wieder erlaubt. Ferner dürfen sich bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen.

Je nachdem, wie sich die Sieben-Tages-Inzidenz entwickelt, treten weitere Lockerungen in Kraft oder müssen notfalls auch wieder zurückgenommen werden.

Wie München-Land profitieren 16 weitere Landkreise und Städte, die mit ihrer Inzidenz in einem Korridor von 35 bis 50 liegen, von diesen Regelungen. Im Münchner Umland sind dies die Landkreise Ebersberg, Erding, Dachau und Starnberg. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, der die 35er-Schwelle unterschreitet, sind sogar Treffen von zehn Menschen aus drei Haushalten gestattet. Dagegen gilt für die Stadt München, dass Einzelhändler für Kunden nur nach Terminbuchung öffnen dürfen. Auch Museen und Zoos sind an diese Einschränkungen gebunden, die ebenso in den Landkreisen Freising und Fürstenfeldbruck mit Inzidenzen von 90,6 und 67,9 einzuhalten sind.

Das Landratsamt hat übers Wochenende 47 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Stand Sonntag waren 243 Personen infiziert. Seit dem ersten Fall vor gut einem Jahr sind insgesamt 11 329 Infektionen dokumentiert. In 232 Fällen liegt der Verdacht einer Virus-Mutation vor. Derweil sind am Wochenende weitere Personen immunisiert worden.

Von Freitag auf Samstag erhielten 1147 Landkreisbürger eine Impfung, bis Sonntag kamen 973 dazu. Damit wurden bis Sonntag 26 181 Personen zumindest einmal geimpft, 11 339 verfügen über vollständigen Impfschutz. Insgesamt wurden somit 37 520 Impfungen vorgenommen.