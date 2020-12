Im Landkreis München gibt es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Wie das Landratsamt Dienstagnachmittag mitteilte, handelt es sich um zwei Männer und eine Frau zwischen Mitte 80 und Mitte 90. Von Montag auf Dienstag meldete das Landratsamt 81 weitere Ansteckungen, tags zuvor waren es 89. 14 Bewohner des Seniorenheims Maria-Stadler-Haus in Haar sind positiv auf das Virus getestet. Das teilte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) am Dienstagabend mit. Mit 16 vom Landratsamt gemeldeten dokumentierten Neuinfektionen ist Haar am Dienstag zum wiederholten Mal Spitzenreiter im Landkreis.

Zwei der verstorbenen Personen starben im Krankenhaus, zwei wohnten in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis München. Bei den Patienten waren diverse Vorerkrankungen bekannt. Die Zahl der seit 26. März Verstorbenen liegt jetzt bei 125. Der neue Wert liegt zudem über dem der Vorwoche, vergangenen Dienstag waren es lediglich 76 neue Fälle. Stand Dienstag (14.45 Uhr) waren 547 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag Dienstagvormittag bei 130,4 und damit etwas unter dem Wert von Montag (133). Die Situation an den Schulen im Landkreis München entspannte sich leicht. Bis Dienstagnachmittag befanden sich an insgesamt 29 Schulen Klassen in Quarantäne.