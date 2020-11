Lüftungsgeräte wie dieses an der Grundschule Parksiedlung in Oberschleißheim sollen eine mögliche Viruskonzentration in Klassen senken.

Von Daniela Bode,Lars Brunckhorst und Martin Mühlfenzl, Ottobrunn/Neubiberg/Grasbrunn

An den weiterführenden Schulen im südöstlichen Landkreis werden Luftreinigungsgeräte nur in den Klassenzimmern eingesetzt, in denen der Freistaat dafür bezahlt. Das haben die Vertreter des Zweckverbands am Mittwoch bei ihrer Sitzung in der Neubiberger Realschule beschlossen. Deshalb werden nur Geräte für Räume angeschafft, in denen nicht über die Fenster ausreichend gelüftet werden kann und keine Lüftungsanlage vorhanden ist. Außerdem sollen die Räume mit CO₂-Sensoren ausgestattet werden, in denen nicht bereits solche im Einsatz sind. Die Kosten dafür sind mit etwa 116000 Euro angesetzt.

Konkret sollen 17 Luftreinigungsgeräte angeschafft werden - 16 für einen der alten Gebäudeteile des Gymnasiums Ottobrunn und eines für einen Raum in der Realschule Neubiberg - und 126 CO₂-Sensoren. Alle anderen Zweckverbandsschulen beziehungsweise Gebäudeteile verfügen bereits über eine Lüftungsanlage, etwa das Gymnasium in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, - oder alle Räume können ausreichend über die Fenster gelüftet werden.

Der Entscheidung war eine kontroverse Diskussion vorangegangen. Einige Verbandsräte plädierten dafür, auch für Räume, in denen man die Fenster öffnen kann, Luftreiniger anzuschaffen. Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) beispielsweise führte an, dass der nötige Luftaustausch nur dann funktioniere, wenn innen die Luft warm sei und beim Lüften kalte Luft hereinkomme. Da aber oft gelüftet werden müsse, kühle die Luft im Klasszimmer aus. Er berichtete, dass die Gemeinde Neubiberg für alle Klassenzimmer in beiden Grundschulen Luftreinigungsgeräte bestellt habe. Er stellte daher den Antrag auf Anschaffung von Geräten auch für die Räume, in denen wegen einer fehlenden oder nicht nachrüstbaren Lüftungsanlage kein sechsfacher Luftaustausch gewährleistet werden könne.

Zweckverbandsvorsitzender Landrat Christoph Göbel (CSU) erklärte dazu, dass es verschiedene Studien zur Verringerung des Infektionsrisikos gebe. Eine besage auch, dass regelmäßiges Querlüften wirksamer sei als Luftreinigungsgeräte. Er verwies zudem darauf, dass die Kreisgremien beschlossen haben, Geräte nur entsprechend der Förderrichtlinie zu befürworten. "Ich kann also nicht in Aussicht stellen, dass der Landkreis dem zustimmt. Es müssten freiwillige Leistungen der Gemeinden sein." Pardellers Antrag wurde daraufhin von den Verbandsräten mehrheitlich abgelehnt.

Auch die Gemeinde Ottobrunn setzt bei der Eindämmung des Infektionsrisikos in ihren Schulen und Kindertageseinrichtungen vor allem auf Lüften und CO₂-Ampeln. Alle Klassenzimmer, Gemeinschafts- und Gruppenräume in den gemeindlichen Schulen und Kitas werden mit sogenannten CO₂-Sensoren ausgestattet, die anzeigen, wann es Zeit wird zu lüften. Auf den flächendeckenden Einsatz von Luftreinigungsgeräten wird dagegen zunächst verzichtet. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Ganz vom Tisch sind die Luftreiniger in Ottobrunn allerdings nicht. Auf alle Fälle sollen sie für all jene Klassenzimmer und Gruppenräume angeschafft werden, in denen ein zuverlässiger Luftaustausch durch regelmäßiges Lüften nicht möglich ist. Das betrifft etwa Räume in der Grundschule an der Friedenstraße, der Grundschule an der Albert-Schweitzer-Straße, die Großtagespflege Tollhaus, die Villa Kunterbunt sowie den Kindergarten Regenbogen.

Zudem soll die Situation weiter beobachtet werden: Steigen die Infektionszahlen weiter an oder verharren auf einem stabil hohen Niveau, wird sich der Gemeinderat erneut mit der Thematik befassen und beraten, ob nicht doch alle Einrichtungen, die sich in der Sachaufwandsträgerschaft der Gemeinde befinden, mit modernen Luftreinigungsgeräten ausgerüstet werden sollen. Bis dahin wird in Schulen und Kitas vor allem auf eine Maßnahme gesetzt: Lüften.

In Grasbrunn beschränkt man sich auf die Anschaffung von CO₂-Sensoren für alle Klassenzimmer der Grundschule und alle Kindertageseinrichtungen der Gemeinde. Die Kosten belaufen sich nach Schätzungen der Gemeindeverwaltung auf 13 000 bis 15 000 Euro. Von der Anschaffung von Luftreinigungsgeräten nahm der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag Abstand. Grund ist, dass die Empfehlungen des Umweltbundesamtes zum Lüften in allen gemeindlichen Einrichtungen umgesetzt werden können und auch werden, wie es aus dem Rathaus heißt. Deshalb hat die Gemeinde auch keine Aussicht auf staatliche Förderung der kostenträchtigen Investition.

Dennoch will man Mustergeräte ausleihen, um sie im Regelbetrieb zu testen - insbesondere auf die Lärmbeeinträchtigung. Damit kommt die Gemeinde einem Wunsch der Schulleitung nach, die durch die Geräusche der Luftfilteranlagen eine starke Einschränkung des Unterrichts befürchtet.