Erstmals seit mehreren Wochen meldet das Landratsamt eine Neuinfektion mit dem Coronavirus in der Altersgruppe der unter Vierjährigen: Über das Wochenende wurde ein Kind positiv getestet. Damit steigt die Gesamtzahl der Erkrankungen in dieser Altersgruppe von 18 auf 19. Insgesamt hat die Behörde über das Wochenende 23 neue dokumentierte Ansteckungen registriert - vor allem bei jüngeren Menschen.

Bei den Fünf- bis 14-Jährigen kamen von Freitag bis Montag drei neue Infektionen hinzu, bei den 15- bis 34-Jährigen waren es elf, bei den 35- bis 59-Jährigen acht. Die meisten Neuinfektion müssten der Gruppe der Reiserückkehrer zugerechnet werden, sagt eine Behördensprecherin. Insgesamt haben sich damit seit dem 4. Februar 1651 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt (Stand: Montag, 14.45 Uhr). Aktuell waren Montagmittag 93 Menschen im Landkreis erkrankt.

Die mit Abstand meisten Fälle wurden über das Wochenende in der Stadt Unterschleißheim registriert, dort wurden acht Menschen positiv getestet. Einen Hotspot - wie etwa eine private Feier oder einen Ausbruch in einem Pflegeheim - aber habe es in der Stadt nicht gegeben, teilte das Landratsamt mit. In Garching und Neubiberg wurden je drei neue Ansteckungen dokumentiert, in Grasbrunn und Oberschleißheim zwei, und je ein neuer Fall in Aschheim, Aying, Haar, Oberhaching und Unterföhring.

Mit nahezu acht Ansteckungen im Tagesdurchschnitt über das Wochenende ging die Zahl der Neuinfektionen zwar etwas zurück - noch am Freitag waren 16 weitere Fälle an einem Tag gemeldet worden. Dennoch bleiben die Zahlen im Vergleich mit den Wochen zuvor weiter auf einem hohen Niveau. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit dem 26. Februar lag Montagmittag weiterhin bei 96 Verstorbenen, die der statistisch Genesenen bei 1463. Eine Erkrankung wurde wegen falscher Meldeadresse aus der Statistik herausgerechnet.