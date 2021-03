Weil die Bundesregierung am Montagnachmittag die Impfungen mit dem Vakzin von Astra Zeneca vorsorglich ausgesetzt hat, müssen auch in den drei Impfzentren des Landkreises und der Planegger Dependance die bereits ausgemachten Termine zur Verabreichung des Präparats kurzfristig abgesagt werden. Nach Angaben des Landratsamts handelt es sich um circa 1400 Termine. Bürgerinnen und Bürger, die bereits eine Zusage für eine Impfung mit dem Impfstoff von Astra Zeneca haben, werden über das bayerische Registrierungsportal Bayimco per SMS oder E-Mail über die Stornierung des Termins informiert. Wer sich telefonisch beim Impfzentrum registriert hat, bekommt von dort einen Anruf. Bislang sind etwa 10 200 Erstimpfungen im Landkreis mit den Dosen von Astra Zeneca erfolgt. Nachdem der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung mit diesem Wirkstoff drei Monate beträgt, stehen im Landkreis München aktuell noch keine Zweitimpfungen an.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus fiel zu Wochenbeginn wieder niedriger aus: Hatte das Gesundheitsamt im Landkreis München am Sonntag noch 40 dokumentierte Fälle gemeldet, so sind es am Montag nur 24 Personen, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Unterdessen kletterte der Inzidenzwert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montagmorgen auf 67,1.

Am Montag sind zum ersten Mal wieder Schüler eines Gymnasiums wegen positiver Corona-Tests in Quarantäne geschickt worden. Betroffen sind Klassen des Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die bis einschließlich 25. März das Haus hüten müssen, also erst einen Tag vor Beginn der Osterferien zum Unterricht kommen können. Insgesamt waren im Landkreis am Montag noch zwölf Schulen sowie 14 Kindertageseinrichtungen von Quarantänemaßnahmen betroffen.